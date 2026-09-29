Alineaciones de Escocia y Suiza por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

Escocia y Suiza se enfrentan este martes 29 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

Se viene Escocia vs. Suiza este martes 29 de septiembre desde las 13:45 hora de Perú por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.

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Cómo llegan Escocia y Suiza

Escocia viene de empatar 0-0 con Eslovenia.

Suiza viene de ganarle 3-0 a Macedonia del Norte.

Las alineaciones de Escocia y Suiza

Escocia (3-4-1-2): Angus Gunn, Scott McKenna, Jack Hendry, Luis Binks, John McGinn, Andy Robertson, Lewis Ferguson, Billy Gilmour, Nathan Patterson, Oli McBurnie, Kieron Bowie. DT: Sebastien Pocognoli.

Suiza (4-2-3-1): Gregor Kobel, Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Zachary Athekame, Johan Manzambi, Remo Freuler, Ardon Jashari, Zeki Amdouni, Dan Ndoye, Michel Aebischer. DT: Murat Yakin.

Suplentes de Escocia: Robbie Ure, Aaron Hickey, Stephen Welsh, Josh Doig, Ryan Christie, Liam Kelly, Lennon Miller, Josh McPake, Ben Gannon-Doak, Luke Graham, Scott Bain, Kristi Montgomery.

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Suplentes de Suiza: Fabian Rieder, Sascha Britschgi, Adrian Bajrami, Vincent Sierro, Joel Monteiro, Yvon Mvogo, Djibril Sow, Cedric Itten, Eray Coemert, Winsley Boteli, Marvin Keller, Alvyn Sanches, Isaac Schmidt.

La previa de Escocia y Suiza: todo lo que hay que saber