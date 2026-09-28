Dónde ver EN VIVO amistoso Corea del Sur vs. Uruguay: hora, canales de TV y streaming online

Uruguay va por la recuperación en esta fecha FIFA y enfrenta a Corea del Sur en un nuevo amistoso. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles del partido.

Corea del Sur y Uruguay se ven las caras hoy lunes 28 de septiembre en un partido amistoso internacional, correspondiente a la fecha FIFA de septiembre-octubre. El duelo se disputa en el Estadio Mundialista de Seúl desde las 20:00 horas local (8:00 A.M. de Uruguay y 6:00 A.M. de Perú).

Publicidad

Uruguay llega a este partido luego de su perder 3-1 ante Japón en su primer partido amistoso de esta fecha FIFA, que también marcó el debut oficial de Diego Forlán. Precisamente, el director técnico interino del combinado charrúa advirtió sobre el nivel del rival y aseguró que será “un partido difícil con mucha intensidad”.

Corea del Sur, por su parte, viene de ganarle 3-0 a Ecuador, en el debut oficial de Robert Moreno como entrenador del seleccionado. Oh Hyeon-gyu, Son Heung-min y Lee Dong-gyeong fueron los goleadores de dicho amistoso. Ahora, el combinado surcoreano afronta este nuevo duelo ante un combinado sudamericano con la misión de seguir preparándose para la Copa Asiática.

Publicidad

El historial marca que se han enfrentado en 10 ocasiones: la ‘Celeste’ ganó 7 veces, mientras que los surcoreanos solo lo hicieron en una ocasión y hubo 2 empates. El último partido fue precisamente un amistoso disputado en el Estadio Mundialista de Seúl donde el seleccionado charrúa ganó 2-1 con goles de Sebastián Coates y Matías Vecino (descontó Hwang In-beom) en marzo de 2023.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Corea del Sur vs. Uruguay?

El partido amistoso entre Corea del Sur y Uruguay, que se disputa en el Estadio Mundialista de Seúl, cuenta con las siguientes señales y plataformas de transmisión confirmadas en cada país:

Uruguay: AUF.TV , AUF TV Premium YouTube , DSports , DGO , Flow , Nuevo Siglo , TCC , Montecable y Multiseñal .

, , , , , , , y . Corea del Sur: TVN, TVING, TV Chosun y Coupang Play

No hay transmisión confirmada para el resto de Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Estados Unidos.

Publicidad

¿A qué hora se juega Corea del Sur vs. Uruguay?

Corea del Sur vs. Uruguay, amistoso internacional de la fecha FIFA de septiembre-octubre, que se juega este lunes 28 de septiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

4:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

5:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

6:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

7:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

8:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

13:00 | España

20:00 | Corea del Sur

DATOS CLAVE

Corea del Sur y Uruguay juegan este lunes 28 de septiembre a las 8:00.

juegan este lunes 28 de septiembre a las 8:00. Diego Forlán debutó como DT de Uruguay en la derrota 3-1 ante Japón.

debutó como DT de Uruguay en la derrota 3-1 ante Japón. Uruguay suma 7 victorias en 10 partidos del historial ante los surcoreanos.