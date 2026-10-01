Alineaciones de Polonia y Rumania por la Liga de Naciones: formaciones probables

Polonia y Rumania se enfrentan este viernes 2 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Polonia vs. Rumania este viernes 2 de octubre desde las 13:45 hora de Perú por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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