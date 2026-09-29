Alineaciones de Eslovenia y Macedonia del Norte por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

Se viene Eslovenia vs. Macedonia del Norte este martes 29 de septiembre en el Stozice Stadium desde las 13:45 hora de Perú por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.
Cómo llegan Eslovenia y Macedonia del Norte
Eslovenia viene de empatar 0-0 con Escocia.
Macedonia del Norte viene de caer 0-3 ante Suiza.
Las alineaciones de Eslovenia y Macedonia del Norte
Eslovenia (4-2-3-1): Jan Oblak, Erik Janža, Jaka Bijol, David Brekalo, Vanja Drkušić, Adam Gnezda Čerin, Žan Karničnik, Sandi Lovrić, Danijel Šturm, Tjaš Begić, Žan Vipotnik.
Macedonia del Norte (4-2-3-1): Stole Dimitrievski, Andrej Stojchevski, Anes Meljichi, Mario Mladenovski, Din Alomerovic, Matej Gashtarov, Agon Elezi, Jani Atanasov, Eljif Elmas, Azer Omeragikj, Dimitar Mitrovski. DT: Goce Sedloski.
Suplentes de Eslovenia: Andraž Šporar, Aljoša Matko, Timi Elsnik, David Zec, Jure Balkovec, Mark Zabukovnik, Srdjan Kuzmic, Žan Celar, Matevž Vidovšek, Tamar Svetlin, Žan-Luk Leban, Tomi Horvat.
Suplentes de Macedonia del Norte: Bojan Miovski, Elmin Rastoder, Enis Bardhi, Tihomir Kostadinov, Sebastian Herrera, Visar Musliu, Gjoko Zajkov, Bojan Ilievski, Davor Taleski, Ezgjan Alioski, Damjan Siskovski, Ljupco Doriev, Hristijan Maleski, Luka Stankovski.
La previa de Eslovenia y Macedonia del Norte: todo lo que hay que saber
- Día: martes 29 de septiembre
- Hora: 13:45 (hora de Perú)
- Estadio: Stozice Stadium
- Historial: 7 cruces — Eslovenia ganó 1, Macedonia del Norte ganó 4 y empataron 2
- Último antecedente: 01/06/2021: Macedonia del Norte 1-1 Eslovenia
- Próximo partido de Eslovenia: vs. Suiza, sábado 3 de octubre
- Próximo partido de Macedonia del Norte: vs. Escocia, sábado 3 de octubre