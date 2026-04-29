Así va Cristiano Ronaldo en la tabla de goleadores de la Saudi Pro League 2025-26 tras anotarle a Al Ahli

Cristiano Ronaldo está pasando uno de sus mejores años con la camiseta del Al Nassr, en donde van líderes en el fútbol de la Saudi Pro League 2025-26. El cuadro amarillo espera festejar por primera vez con el atacante portugués que es uno de los grandes protagonistas de la tabla de goleadores.
El ‘luso’ de 41 años de edad se encuentra en el podio como uno de los máximos anotadores de la temporada. Con este tanto en la victoria ante el conjunto del Al Ahli ha llegado a los 25 tantos. Siendo El goleador de su equipo y esperando conseguir en las siguientes jornadas llegar a pasar al número uno que es Julián Quiñones.
Gol de Cristiano Ronaldo:
هدف رونالدو من زاوية أخرى 🟡🎥#النصر_الأهلي | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/lrcxucPTiI— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) April 29, 2026
Tabla de goleadores en la Saudi Pro League 2025-26
|#
|Nombre
|Goles
|1
|Julián Quiñones
|28
|2
|Ivan Toney
|27
|3
|Cristiano Ronaldo
|25
|4
|Roger Martínez
|20
|5
|Joao Felix
|16
|6
|Karim Benzema
|16
|7
|Joshua King
|16
|8
|Mateo Retegui
|16
|9
|Yannick Carrasco
|15
|10
|Ramiro Enrique
|15
¿Cuántos partidos le quedan al Al Nassr de Cristiano Ronaldo?
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Actualmente el Al Nassr es puntero de la Saudi Pro League con un total de 79 puntos, mientras que el Al Hilal es segundo con 71 unidades pero un partido menos. Lo cual significa que la lucha por el título está bien peleada, un error de cualquiera y podría darse un resultado diferente.
En este caso son 4 los partidos que restan disputarse, por lo que el conjunto de Cristiano Ronaldo tiene la opción de conseguir su primer título de Liga con el ‘Luso’. Algo que se ha venido buscando desde hace tiempo, pero que siempre se le ha negado.
Partidos restantes del Al Nassr:
- Al Qadsiah vs Al Nassr | 03/05
- Al Shabab vs Al Nassr | 07/05
- Al Nassr vs Al Hilal | 12/05
- Al Nassr vs Damac | 21/05
Datos Claves
- Cristiano Ronaldo suma 25 goles y ocupa el tercer puesto en la tabla actual.
- El Al Nassr lidera la liga con 79 puntos a falta de cuatro jornadas.
- Julián Quiñones encabeza la tabla de goleadores de la temporada con 28 anotaciones totales.