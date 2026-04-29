El Al-Nassr, bajo el liderazgo de Cristiano Ronaldo, se enfrenta hoy al Al-Ahli en un duelo que podría definir el rumbo de la Saudi Pro League 2026. El encuentro corresponde a la jornada 30 del campeonato y se disputará en el estadio Alawwal Park de Riad.

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Actualmente, el equipo de “CR7” lidera la tabla con 76 unidades, manteniendo una ventaja competitiva sobre sus perseguidores. El Al-Ahli, ubicado en la tercera casilla con 66 puntos, necesita una victoria urgente para recortar distancias y mantener vivas sus esperanzas de título.

¿A qué hora juega Al-Nassr vs. Al-Ahli en Perú?

El partido está programado para este miércoles 29 de abril de 2026 a las 13:00 horas (1:00 p. m.) de Perú. Los aficionados en Argentina y Chile podrán seguirlo a las 15:00 horas, mientras que en España la transmisión iniciará a las 18:00 horas.

Canales para ver el partido en vivo en Perú

La transmisión oficial para territorio peruano y el resto de Sudamérica estará a cargo de Disney+. Esta plataforma de streaming concentra los derechos de la liga saudí, permitiendo ver el desempeño de figuras como Ronaldo, Mané y Joao Félix en alta definición.

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Como alternativa digital, el servicio de Zapping también suele contar con señales habilitadas para este tipo de eventos internacionales. Es recomendable verificar la suscripción al plan Premium de Disney+ para asegurar el acceso al contenido deportivo en vivo.

Alineaciones confirmadas del partido

El Al-Nassr sale al campo con: Bento; Mohamed Simakan, Abdulelah Al Amri, Íñigo Martínez, Nawaf Boushal; Marcelo Brozović, Abdullah Al Khaibari; Kingsley Coman, Joao Félix, Sadio Mané; y Cristiano Ronaldo.

Por su parte, el Al-Ahli forma con: Édouard Mendy; Ali Majrashi, Roger Ibáñez, Merih Demiral, Zakaria Hawsawi; Ziyah Al Johani, Valentin Atangana, Franck Kessié; Riyad Mahrez, Galeno e Ivan Toney.

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Cristiano Ronaldo será titular esta tarde con el Al-Nassr. (Foto: X).

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