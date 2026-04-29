Hinchas de Al Ahli se quisieron burlar de Cristiano Ronaldo y su respuesta se volvió viral: “5 Champions”

Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores que más anticuerpos genera en la hinchada rival. Su gran ego hace que muchos lo vean como un personaje a vencer y en este caso los hinchas del Al Ahli quisieron burlarse de él. Pero sin esperar que el delantero del Al Nassr les termine de responder de una forma que se hizo viral.

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Y es que mientras ‘CR7’ era entrevistado, los hinchas del Al Ahli decidieron burlarse del ‘Bicho’. Más que todo debido a que su equipo ha logrado hasta la fecha ganar 2 Champions League Asiaticas, algo que hasta ahora no consigue el portugués. Pero en vez de molestarse, el goleador del conjunto amarillo respondió de forma curiosa.

La respuesta no se hizo esperar y se convirtió en un video viral en las redes sociales. Pues hizo la señal que él había ganado un total de 5 Champions League, esto junto a una sonrisa que demostraba que no se sentía realmente atacado. Sino que más bien, estaba bastante tranquilo.

La respuesta de Cristiano Ronaldo:

🖐🏼 Cristiano Ronaldo to Al Ahli fans showing him their 2 Asian Champions Leagues in a row…



“I have five UCLs”. 🏆🏆🏆🏆🏆😁@assaf74 🎥 pic.twitter.com/aMhthFeZvY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2026

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Cristiano Ronaldo cerca de su primer trofeo con el Al Nassr

Por otro lado, Cristiano Ronaldo está muy cerca de lograr un gran objetivo como futbolista del Al Nassr. Pues desde que llegó en el año 2023 no ha sido capaz de levantar ningún título. Pero esta temporada parece que por fin se dará lo contario.

En la Saudi Pro League va como puntero, haciendo muy bien las cosas y por eso se espera que puedan seguir así hasta el final de la temporada. Ya no resta nada para que se pueda lograr. Aparte, tienen que afrontar la final de la AFC ante el Gamba Osaka, lo cual podría dejarles otro título más para el delantero luso que también espera ser figura en el próximo Mundial 2026.

Datos Claves

El atacante Cristiano Ronaldo respondió a las burlas de hinchas rivales presumiendo sus cinco Champions League .

respondió a las burlas de hinchas rivales presumiendo sus . El Al Nassr disputará la final de la AFC contra Gamba Osaka el 16 de mayo.

disputará la final de la contra el 16 de mayo. El delantero portugués busca su primer título oficial en Arabia Saudita desde su llegada en 2023.