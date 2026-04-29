Tras el triunfo ante Al Ahli, qué necesita Cristiano Ronaldo para que Al Nassr salga campeón de la Saudi Pro League 2025-26

Al Nassr logró un título de campeonato ante Al Ahli. Le ganó 2-0 en el Alawwal Park de Riad por el partido correspondiente a la fecha 30 de la Saudi Pro League 2025-26. Cristiano Ronaldo anotó para llegar a los 970 goles. De esta manera, se acerca cada vez más a la consagración, su primera en la liga de Arabia Saudita.

Publicidad

CR7 apareció para marcar de cabeza en un partido clave. Al Nassr sigue como líder con su victoria ante el equipo que marcha en el tercer lugar, Al Ahli, vigente bicampeón de la AFC Champions League Elite. Con este 1-0, el conjunto amarillo y azul está cada vez más cerca de volver a ser campeón en la Saudi Pro League 2025-26.

Al minuto 76 del partido, Cristiano Ronaldo apareció de cabeza, tras centro de Joao Félix para marcar el único tanto del partido. Con este tanto, llegó a los 970 en toda su carrera y también sigue en disputa por el título de campeón de goleo. En tanto, Kingsley Coman aumentó la ventaja sobre el final para el 2-0.

بصناعة جواو فيليكس 🎯

كريستيانو يرتقي عاليًا ويمنح النصر التقدم 🐐✨



قصة هدف النصر الأول كاملًا 🟡⚽️#النصر_الأهلي | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/4oDXekiaCJ — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) April 29, 2026

Publicidad

¿Qué necesita Cristiano Ronaldo y Al Nassr para ser campeones de la Saudi Pro League?

Con la victoria, Al Nassr llegó a los 79 puntos con 30 partidos disputados en esta Saudi Pro League 2025-26. Es líder con 8 tantos de ventaja, por sobre Al Hilal, que tiene 71, pero con un partido menos. Por lo tanto, todavía queda camino por delante para que Cristiano Ronaldo y compañía sean campeones.

First place is Ours!! 🔝💛 pic.twitter.com/LHbEbHAQoz — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 29, 2026

A Al Nassr le quedan cuatro partidos (12 puntos en juego) y Al Hilal, cinco (15). Por lo tanto, el equipo de CR7 y compañía todavía debe esperar para festejar el título de la Saudi Pro League, que no conquistan desde la temporada 2018-19, es decir hace siete años.

Publicidad

¿Puede salir campeón en la próxima fecha? No. El equipo de Jorge Jesús todavía debe esperar para poder festejar, pero puede dar un paso importante el próximo fin de semana. El próximo sábado 2 de mayo, Al Hilal jugará ante Al Hazm, mientras que los de Cristiano y compañía harán lo propio ante Al Qadisiya el domingo 3.

Para que Al Nassr pueda asegurar el título, debe llegar a los 87 puntos, ya que Al Hilal no podrá alcanzar tal puntuación (puede sumar si gana sus últimos cinco partidos hasta los 86 puntos). Pero, en caso de que éste último no gane algún encuentro, CR7 podría asegurar la consagración con menos puntos.

Por lo cual, por ahora, el festejo debe esperar, por lo menos, unas dos fechas para Cristiano Ronaldo y Al Nassr. Al Hilal sigue en la pelea, más allá de la difererncia de ocho puntos que hay en estos momentos.

Publicidad

Así va la tabla de posiciones de la Saudi Pro League 2025-26