Al Ahli se consagró bicampeón de la AFC Champions League Elite. Le ganó la final al Machida Zelvia de Japón por 1-0 con un gol en la prórroga de Firas Al Buraikan en Yeda, Arabia Saudita. El equipo de Matthias Jaissle vuelve a consagrarse a nivel continental y demuestra su gran éxito en Arabia Saudita a costas del boom que ha generado Cristiano Ronaldo.

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Una dura final tuvo Al Ahli para ser campeón. Se pudo reponer de la infantil expulsión de Zakaria Hawsawi por un cabezazo y, en la prórroga, marcó con una de sus figuras en ataque, Firas Al Buraikan, futbolista que, seguramente, integre la lista de Arabia Saudita en el Mundial 2026. Para colmo, sobre el final, terminó con nueve jugadores por la roja a Mohammed Abdulrahman.

El equipo saudí se consagró nuevamente en la AFC Champions League Elite, torneo más importante del continente asiático, tal como lo hizo en la temporada 2024-25. En aquella edición, derrotó en la final a otro equipo japonés, el Kawasaki Frontale (2-0 con goles de Galeno y Franck Kessié).

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El boom de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, la clave para el regreso al éxito del Al Ahli

Para este presente ganador, Al Ahli tuvo que reinventarse como institución. Si bien cuenta con una historia importante con títulos de liga y participaciones internacionales, siempre estuvo a la sombra de otros clubes más destacados como el propio Al Nassr, Al Hilal y Al Ittihad.

Pero, la llegada de Cristiano Ronaldo a Arabia Saudita lo cambió todo. Es así como Al Nassr se convirtió en el club modelo y más importante del país. Pero, así como se dio este fichaje extraordinario, se decidió cambiar la liga saudí para potenciar aún más el fútbol pensando también en ser sede del Mundial 2034.

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Para lograr estos objetivos, el Fondo de Inversión Pública (PIF) tomó el control del 75 por ciento de los clubes Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad y Al Ahli. Fue así como éste último se transformó totalmente para volver a los primeros planos. Para ello, primero, ascendió en la temporada 2022-23 de la Segunda División saudí. Así, para la temporada 2023-24 (la primera completa de Cristiano Ronaldo en Arabia), realizó un fuerte cambio estructural con fichajes exorbitantes.

Con el dinero del PIF y con la misión de ponerse a la altura de los otros clubes del Fondo, llegaron nombres importantes como Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Edouard Mendy, Franck Kessié, Gabri Veiga, Allan Saint-Maximin, Mehri Demiral y Roger Ibáñez, entre otros. También se contrató a Matthias Jaissle, el ganador del bicampeonato asiático.

Franck Kessié 🇨🇮 X Édouard Mendy 🇸🇳 X Riyad Mahrez 🇩🇿 ! 🏆 pic.twitter.com/Bwx7Oico3c — ⭐️ Squadra Khadra 🇩🇿 (@Squadra213) April 25, 2026

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Con perfil bajo y a base de buenos resultados se fue metiendo en los primeros planos de Arabia Saudita. Mientras los focos están con Cristiano Ronaldo y Al Nassr o incluso con Al Hilal, desde Yeda, Al Ahli se fue convirtiendo en el caballo de batalla del Fondo, sobre todo, a nivel continental.

Así como llegaron los nombres propios ya mencionados, le fue sumando otras piezas para lograr los dos títulos de la AFC Champions League Elite como Ivan Toney o Galeno. La permanencia de Matthias Jaissle, incluso en los momentos más difíciles, permitió también el éxito actual.

Cristiano Ronaldo aún no logra un título continental con Al Nassr

Mientras Al Ahli realizó un proyecto de perfil bajo y dio los resultados ya mencionados, Al Nassr y Cristiano Ronaldo han tenido que sufrid durante las últimas temporadas. Al final de cuentas, el único título que logró el portugués en este equipo fue la Copa de Campeones Árabe 2023, un torneo regional.

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Al Nassr no ha podido consolidarse en lo más alto de Arabia Saudita y, por ende, las clasificaciones a la AFC Champions League Elite siempre han sido complicadas. De hecho, desde la llegada de CR7 sólo pudieron participar en la edición 2024-25 donde perdieron en semifinales ante Kawasaki Frontale. Precisamente, Al Ahli le ganó la final a dicho equipo.

Así es como en el conjunto del ‘Bicho’ han pasado entrenadores como Rudi García, Luis Castro y Stefano Pioli. Para esta temporada, con Jorge Jesús, el panorama luce mejor y con amplias chances de consagración. Sin embargo, han tenido que cambiar de director técnico en reiteradas ocasiones.

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Para la edición 2025-26, Al Nassr no clasificó a la AFC Champions League Elite, al terminar en tercer lugar en la Liga Profesional Saudí 2024-25. Así, actualmente, está en la AFC Champions League Two o Copa AFC donde jugará la final ante Gamba Osaka el próximo 16 de mayo.

Por lo tanto, Al Ahli, con un proyecto más serio y de bajo perfil, ha aprovechado el boom de Cristiano Ronaldo para volver a los primeros lugares y hasta ganar títulos. Por su parte, el portugués sigue en la búsqueda junto a Al Nassr de ese título continental, que podría darse en algunas semanas.

Datos claves

Al Ahli bicampeón de la AFC Champions League Elite tras ganar 1-0.

de la AFC Champions League Elite tras ganar 1-0. Firas Al Buraikan marcó el gol definitivo durante la prórroga en Yeda.

marcó el gol definitivo durante la prórroga en Yeda. Cristiano Ronaldo ganó la Copa Árabe 2023, único título obtenido con Al Nassr.