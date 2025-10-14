Las Selecciones de Portugal y Hungría se enfrentan este martes 14 de octubre por el grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El partido se juega en el Estadio José Alvalade desde las 1:45 p.m. (hora Lima) con transmisión en Sudamérica de Disney+ Premium. El árbitro del duelo es el serbio Srdjan Jovanović y en el VAR está su compatriota Novak Simović.
Portugal va por la clasificación al Mundial 2026 a falta de otras dos jornadas en el grupo. Debe ganar y esperar a que Armenia no le gane a Irlanda en el otro partido. Hungría, por su parte, va por una victoria para acercarse a su rival en el primer lugar.
Cristiano Ronaldo, por su parte, va como titular y busca ser el máximo goleador histórico de las Eliminatorias. A su vez, busca acercarse a los 1.000 goles. Va como titular en el ataque luso.
¿A qué hora juegan Portugal vs. Hungría por las Eliminatorias UEFA?
Estos son los horarios alrededor del mundo para el partido Portugal vs. Hungría por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026:
- Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 01:45 PM.
- Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 02:45 PM.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 03:45 PM.
- Estados Unidos (PT): 11:45 AM.
- México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 12:45 PM.
- España, Alemania, Francia e Italia: 08:45 PM.
- Portugal y Reino Unido: 07:45 PM.
- Corea del Sur/Japón: 03:45 AM.
- China: 02:45 AM.
¿Dónde ver en vivo Portugal vs. Hungría por las Eliminatorias UEFA?
Portugal vs. Hungría, correspondiente a la cuarta fecha del grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, se juega este martes 14 de octubre en el Estadio José Alvalade de Lisboa. El partido tiene la transmisión en vivo de la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica.