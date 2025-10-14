Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias UEFA

Con doblete y récord de Cristiano Ronaldo, Portugal 2-2 Hungría EN VIVO: gol de Szoboszlai

Portugal y Hungría se enfrentan en un duelo clave en el Grupo F de las Eliminatorias UEFA. Cristiano Ronaldo quiere dar un paso más al Mundial.

46' ST: ¡Gol de Hungría!

Gol de Dominik Szoboszlai, que le arruina el pase al Mundial a Portugal.

Publicidad

44' ST: ¡Tarjeta amarlla para Joao Félix!

Tras un par de manotazos y una protesta al árbitro, fue amonestado Joao Félix.

33' ST: Cambios en Portugal y Hungría

Se fueron del partido Cristiano Ronaldo y Nuno Mendes para los ingresos de Gonçalo Ramos y Nuno Tavares.

En Hungría, en tanto, hubo dos modificaciones. Dejaron el campo Milos Kerkez y Callum Styles para las entradas de Márton Dárdai y Milán Vitális. 

29' ST: ¡Probó Vitinha!

Vitinha sacó un derechazo cruzado desde fuera del área. El balón se fue al lado del palo.

27' ST: ¡Szalai al travesaño!

Cabezazo de Attila Szalai, tras un córner, y el travesaño salvó a Portugal.

Publicidad

30' PT: Remate desviado de Bendegúz Bolla

Lo tuvo Hungría tras el despeje de un córner. Bendegúz Bolla probó desde afuera y el remate se fue apenas al lado del palo de Diogo Costa.

23' ST: ¡Remate desde lejos de Roland Sallai!

Roland Sallai recuperó un balón y, desde detrás de mitad de campo, probó al arco. El balón pasó muy cerca del palo derecho de Diogo Costa.

18' ST: ¡Cabezazo de Joao Félix!

Joao Félix tuvo su gol en la primera pelota que tocó. Su cabezazo a quemarropa encontró bien parado al arquero Balázs Tóth.

17' ST: Tres cambios en Portugal

Se fueron Rúben Neves, Bruno Fernandes y Pedro Neto. Ingresaron al campo Joao Palhinha, Joao Félix y Francisco Conceiçao.

15' ST: ¡Remate al palo!

Portugal está muy cerca del 3-1. Tras el disparo en el travesaño, esta vez el palo evitó el gol de Bruno Fernandes.

Publicidad

14' ST: ¡Remate al palo!

Tuvo el 3-1 Portugal con un remate de Rúben Dias, que terminó en el palo.

13' ST: Cambio en Hungría

Se fue del campo Bendegúz Bolla para el ingreso del atacante Daniel Lukács.

12' ST: ¡Lo tuvo Cristiano!

Remate desviado de Cristiano Ronaldo, que estuvo cerca del tercer tanto personal.

7' ST: Lo tuvo Pedro Neto

De un centro cruzado, Pedro Neto tuvo un remate de volea con poco ángulo. Buena respuesta del arquero Balázs Tóth para evitar el 3-1.

¡Empezó el segundo tiempo!

Ya se juega el segundo tiempo de Portugal 2-1 Hungría en Lisboa.

Publicidad

Así fue el gol de Cristiano Ronaldo para el 2-1 de Portugal ante Hungría

Tweet placeholder

¡Final del primer tiempo!

Dos goles de Cristiano Ronaldo le dan la ventaja a Portugal, que lo dio vuelta ante Hungría. Gana 2-1.

47' PT: ¡Gol de Cristiano Ronaldo!

Buen centro de Nuno Mendes desde la izquierda. Cristiano Ronaldo apareció completamente solo y definió para el 2-1.

40' PT: Cabezazo desviado de CR7

De un córner, Cristiano Ronaldo saltó más alto que todos, pero su cabezazo se fue totalmente desviado.

39' PT: ¡Lo tuvo Roland Sallai!

Solo en el área, Roland Sallai remató de volea, pero débil. La atrapó Diogo Costa.

Publicidad

34' PT: Tarjeta amarilla en Portugal

Bruno Fernandes fue amonestado en Portugal. Con esta tarjeta amarilla, debe cumplir una fecha de suspensión en el próximo partido. Será el 13 de noviembre ante Irlanda, de visitante.

Así fue el gol del empate de Cristiano Ronaldo

Tweet placeholder

¡Nuevo récord de Cristiano Ronaldo!

Llegó a su gol número 40 y se convirtió en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias a nivel mundial. Superó los 39 tantos que tenía el guatemalteco Carlos Ruiz.

22' PT: ¡Gol de Cristiano Ronaldo!

Centro bajo de Nélson Semedo. Cristiano Ronaldo apareció habilitado y marcó debajo del arco el 1-1 en Lisboa.

15' PT: Remate alto de Hungría

Hungría le juega de igual a igual a Portugal. Tras un bloqueo dentro del área, un remate desde afuera se fue por arriba del travesaño.

Publicidad

Así fue el gol de Hungría ante Portugal

Tweet placeholder

8' PT: ¡Gol de Hungría!

Tras un buen centro de Dominik Szoboszlai y una mala salida de Diogo Costa, Attila Szalai apareció, de cabeza, para poner el 1-0 para Hungría. Pierde Portugal de local.

7' PT: ¡Buena salvada de Diogo Costa!

Remate de zurda de Roland Sallai y Diogo Costa salvó bien abajo, mandando la pelota al córner.

5' PT: Primera chance para Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo recibió en la puerta del área y pateó de zurda. El balón se fue por arriba del travesaño.

¡Empezó el partido!

Ya juegan Portugal vs. Hungría en Lisboa por el grupo F de las Eliminatorias UEFA.

Publicidad

¡Salen las selecciones al campo!

Las selecciones de Portugal y Hungría salen al campo de juego del Estadio José Alvalade para su partido. Luego de los himnos, comenzará el partido.

Portugal y Hungría ya están en el calentamiento

Tweet placeholder

Árbitros de Portugal vs. Hungría

  • Árbitro principal: Srdjan Jovanović (Serbia)
  • Árbitro asistente 1: Uroš Stojković (Serbia)
  • Árbitro asistente 2: Milan Mihajlović (Serbia)
  • Cuarto árbitro: Novak Simović (Serbia)
  • Árbitro VAR: Momčilo Marković (Serbia)
  • Asistente VAR: Jelena Cvetković (Serbia)
 

¿Qué necesita Portugal para clasificar al Mundial 2026?

Portugal debe ganar sí o sí para pensar en la clasificación al Mundial 2026. Si no gana, deberá esperar a la fecha FIFA de noviembre para asegurar su boleto.

Si consigue la victoria, deberá ver sí o sí lo que suceda en Irlanda vs. Armenia. Si los armenios no ganan, es decir empatan o pierden, y Portugal triunfa, tendremos a Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo.

Portugal tiene todo listo para el duelo ante Hungría

Tweet placeholder
Publicidad

Así va el Grupo F con Portugal y Hungría

POS SELECCIONES PUNTOS PJ PG PE PP DIF
1 Portugal 9 3 3 0 0 +7
2 Hungría 4 3 1 1 1 +1
3 Armenia 3 3 1 0 2 -6
4 Irlanda 1 3 0 1 2 -2

Alineaciones confirmadas para Portugal vs. Hungría

PORTUGAL: Diogo Costa; Nélson Semedo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Rúben Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

HUNGRÍA: Balázs Toth; Loïc Nego, Willi Orbán, Attila Szalai, Milos Kerkez; András Schäfer, Callum Styles; Bendegúz Bolla, Dominik Szoboszlai, Roland Sallai; y Barnabás Varga. DT: Marco Rossi.

Portugal quiere meterse en el Mundial 2026

Portugal recibe a Hungría en un duelo entre líder y escolta del grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. Si los lusos ganan podrían meterse en la Copa del Mundo siempre y cuando Armenia no le gane a Irlanda.

Por Hugo Avalos

Cristiano Ronaldo al Mundial 2026 con dos goles y récord.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo al Mundial 2026 con dos goles y récord.

Las Selecciones de Portugal y Hungría se enfrentan este martes 14 de octubre por el grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El partido se juega en el Estadio José Alvalade desde las 1:45 p.m. (hora Lima) con transmisión en Sudamérica de Disney+ Premium. El árbitro del duelo es el serbio Srdjan Jovanović y en el VAR está su compatriota Novak Simović.

Portugal va por la clasificación al Mundial 2026 a falta de otras dos jornadas en el grupo. Debe ganar y esperar a que Armenia no le gane a Irlanda en el otro partido. Hungría, por su parte, va por una victoria para acercarse a su rival en el primer lugar.

Cristiano Ronaldo, por su parte, va como titular y busca ser el máximo goleador histórico de las Eliminatorias. A su vez, busca acercarse a los 1.000 goles. Va como titular en el ataque luso.

¿A qué hora juegan Portugal vs. Hungría por las Eliminatorias UEFA?

Estos son los horarios alrededor del mundo para el partido Portugal vs. Hungría por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026:

  • Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 01:45 PM.
  • Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 02:45 PM.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 03:45 PM.
  • Estados Unidos (PT): 11:45 AM.
  • México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 12:45 PM.
  • España, Alemania, Francia e Italia: 08:45 PM.
  • Portugal y Reino Unido: 07:45 PM.
  • Corea del Sur/Japón: 03:45 AM.
  • China: 02:45 AM.

¿Dónde ver en vivo Portugal vs. Hungría por las Eliminatorias UEFA?

Portugal vs. Hungría, correspondiente a la cuarta fecha del grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, se juega este martes 14 de octubre en el Estadio José Alvalade de Lisboa. El partido tiene la transmisión en vivo de la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica.

hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
¿Juega Cristiano Ronaldo? Alineaciones titulares de Portugal vs. Hungría
Eliminatorias UEFA

¿Juega Cristiano Ronaldo? Alineaciones titulares de Portugal vs. Hungría

Italia se desquita con rabia de su eliminación del Mundial
Futbol Internacional

Italia se desquita con rabia de su eliminación del Mundial

Alemania se llena de dudas antes del Mundial de Qatar 2022
Futbol Internacional

Alemania se llena de dudas antes del Mundial de Qatar 2022

Uruguay y Monterrey se suben a un viral creado por Jairo Concha en Universitario
Universitario

Uruguay y Monterrey se suben a un viral creado por Jairo Concha en Universitario

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo