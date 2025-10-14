Portugal recibe a Hungría en un duelo entre líder y escolta del grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. Si los lusos ganan podrían meterse en la Copa del Mundo siempre y cuando Armenia no le gane a Irlanda.

Si consigue la victoria, deberá ver sí o sí lo que suceda en Irlanda vs. Armenia. Si los armenios no ganan, es decir empatan o pierden, y Portugal triunfa, tendremos a Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo.

Portugal debe ganar sí o sí para pensar en la clasificación al Mundial 2026. Si no gana, deberá esperar a la fecha FIFA de noviembre para asegurar su boleto.

Las selecciones de Portugal y Hungría salen al campo de juego del Estadio José Alvalade para su partido. Luego de los himnos, comenzará el partido.

Cristiano Ronaldo recibió en la puerta del área y pateó de zurda. El balón se fue por arriba del travesaño.

Tras un buen centro de Dominik Szoboszlai y una mala salida de Diogo Costa, Attila Szalai apareció, de cabeza, para poner el 1-0 para Hungría. Pierde Portugal de local.

Hungría le juega de igual a igual a Portugal. Tras un bloqueo dentro del área, un remate desde afuera se fue por arriba del travesaño.

Llegó a su gol número 40 y se convirtió en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias a nivel mundial. Superó los 39 tantos que tenía el guatemalteco Carlos Ruiz.

Bruno Fernandes fue amonestado en Portugal. Con esta tarjeta amarilla, debe cumplir una fecha de suspensión en el próximo partido. Será el 13 de noviembre ante Irlanda, de visitante.

De un córner, Cristiano Ronaldo saltó más alto que todos, pero su cabezazo se fue totalmente desviado.

Dos goles de Cristiano Ronaldo le dan la ventaja a Portugal, que lo dio vuelta ante Hungría. Gana 2-1.

14:40hs Así fue el gol de Cristiano Ronaldo para el 2-1 de Portugal ante Hungría

De un centro cruzado, Pedro Neto tuvo un remate de volea con poco ángulo. Buena respuesta del arquero Balázs Tóth para evitar el 3-1.

Tuvo el 3-1 Portugal con un remate de Rúben Dias, que terminó en el palo.

Portugal está muy cerca del 3-1. Tras el disparo en el travesaño, esta vez el palo evitó el gol de Bruno Fernandes.

Joao Félix tuvo su gol en la primera pelota que tocó. Su cabezazo a quemarropa encontró bien parado al arquero Balázs Tóth.

Roland Sallai recuperó un balón y, desde detrás de mitad de campo, probó al arco. El balón pasó muy cerca del palo derecho de Diogo Costa.

Lo tuvo Hungría tras el despeje de un córner. Bendegúz Bolla probó desde afuera y el remate se fue apenas al lado del palo de Diogo Costa.

Vitinha sacó un derechazo cruzado desde fuera del área. El balón se fue al lado del palo.

En Hungría, en tanto, hubo dos modificaciones. Dejaron el campo Milos Kerkez y Callum Styles para las entradas de Márton Dárdai y Milán Vitális.

Se fueron del partido Cristiano Ronaldo y Nuno Mendes para los ingresos de Gonçalo Ramos y Nuno Tavares.

Las Selecciones de Portugal y Hungría se enfrentan este martes 14 de octubre por el grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El partido se juega en el Estadio José Alvalade desde las 1:45 p.m. (hora Lima) con transmisión en Sudamérica de Disney+ Premium. El árbitro del duelo es el serbio Srdjan Jovanović y en el VAR está su compatriota Novak Simović.

Portugal va por la clasificación al Mundial 2026 a falta de otras dos jornadas en el grupo. Debe ganar y esperar a que Armenia no le gane a Irlanda en el otro partido. Hungría, por su parte, va por una victoria para acercarse a su rival en el primer lugar.

Cristiano Ronaldo, por su parte, va como titular y busca ser el máximo goleador histórico de las Eliminatorias. A su vez, busca acercarse a los 1.000 goles. Va como titular en el ataque luso.

¿A qué hora juegan Portugal vs. Hungría por las Eliminatorias UEFA?

Estos son los horarios alrededor del mundo para el partido Portugal vs. Hungría por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 01:45 PM .

. Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 02:45 PM .

. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 03:45 PM .

. Estados Unidos (PT): 11:45 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 12:45 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 08:45 PM .

. Portugal y Reino Unido: 07:45 PM .

. Corea del Sur/Japón: 03:45 AM .

. China: 02:45 AM.

¿Dónde ver en vivo Portugal vs. Hungría por las Eliminatorias UEFA?

Portugal vs. Hungría, correspondiente a la cuarta fecha del grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, se juega este martes 14 de octubre en el Estadio José Alvalade de Lisboa. El partido tiene la transmisión en vivo de la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica.