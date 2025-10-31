¿A qué hora juega Al Nassr de Cristiano Ronaldo vs. Al Feiha por la Liga Profesional Saudí?

Con Cristiano Ronaldo como máxima figura, Al Nassr se medirá ante Al Feiha este sábado 1 de noviembre, en el marco de la séptima jornada de la Liga Profesional Saudí. El partido se disputará en las instalaciones del estadio Al-Awwal Park, ubicado en la ciudad de Riad.

Por su parte, Al Nassr llega a este compromiso con ánimos renovados tras la dura eliminación sufrida en la Copa del Rey de Campeones a manos del Al Ittihad, y ahora centra todos sus esfuerzos en mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la Liga Profesional Saudí.

Cristiano Ronaldo durante un entrenamiento con Al Nassr (Al Nassr).

En tanto, Al Feiha, que se mantiene en la mitad de la tabla tras una campaña irregular, buscará dar la sorpresa frente al líder del torneo, que continúa invicto en la presente edición del torneo saudí.

¿A qué hora juega Al Nassr vs. Al Feiha?

Perú, Colombia y Ecuador: 12:30 horas

Bolivia y Venezuela: 13:30 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 14:30 horas

México: 11:30 horas

Estados Unidos: 13:30 horas (Miami y Nueva York) y 10:30 horas (Los Ángeles)

España: 18:30 horas

¿Dónde ver Al Nassr vs. Al Feiha?

El encuentro en España será transmitido por Movistar+ y Movistar Plus+ 2, mientras que en Brasil podrá verse a través de Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play y BandSports.

Por su parte, en Estados Unidos estará disponible en fuboTV, FOX Deportes y Prime Video. En la mayoría de países no habrá señal televisiva, pero podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de nuestra página web Bolavip Perú.

