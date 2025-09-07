Balón de Oro 2025: fecha, canal TV y nominados del importante evento internacional

La ceremonia del Balón de Oro 2025 ya tiene fecha confirmada y promete ser una de las más emocionantes de los últimos años.
En su 69° edición, el prestigioso galardón se entregará este lunes 22 de septiembre en el reconocido Théâtre du Châtelet, en pleno corazón de París, Francia.
El evento será transmitido por ESPN y también estará disponible en Disney Plus. Entre los grandes protagonistas figuran nombres como Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, quienes buscarán dejar su huella en esta noche histórica para el fútbol mundial.
Los nominados al Balón de Oro 2025 masculino
Alexis Mac Allister (Liverpool – Argentina), Lautaro Martínez (Inter Milan – Argentina), Ousmane Dembélé (París Saint Germain – Francia), Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain – Italia), Jude Bellingham (Real Madrid – Inglaterra), Désiré Doué (París Saint Germain – Francia), Denzel Dumfries (Inter Milan – Países Bajos), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund – Guinea), Erling Haaland (Manchester City – Noruega), Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal – Suecia), Achraf Hakimi (París Saint Germain – Marruecos), Harry Kane (Bayern Münich – Inglaterra), Scott McTominay (Napoli – Escocia), Kylian Mbappe (Real Madrid – Francia), Nuno Mendes (París Saint Germain – Portugal), Joao Neves (París Saint Germain – Portugal), Pedri (FC Barcelona – España), Cole Palmer (Chelsea – Inglaterra), Michael Olisé (Bayern Múnich – Francia), Raphinha (FC Barcelona – Brasil), Declan Rice (Arsenal – Inglaterra), Fabián Ruiz (París Saint Germain – España), Virgil Van Dijk (Liverpool – Países Bajos), Vinicius Jr. (Real Madrid – Brasil), Mohamed Salah (Liverpool – Egipto), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool – Alemania), Vitinha (París Saint Germain – Portugal), Lamine Yamal (FC Barcelona – España), Robert Lewandowski (FC Barcelona – Polonia) y Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain – Georgia).
Los nominados al Trofeo Yashin masculino
Emiliano Martínez (Aston Villa – Inglaterra), Alisson Becker (Liverpool – Inglaterra), Yassine Bounou (Al-Hilal – Arabia Saudita), Lucas Chevalier (Lille – Francia), Thibaut Courtois (Real Madrid – España), Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain – Francia), Jan Oblak (Atlético Madrid- España), David Raya (Arsenal – Inglaterra), Matz Sels (Nottingham Forest – Inglaterra), Yann Sommer (Inter Milan – Italia).
Las nominadas al Balón de Oro 2025 femenino
Lucy Bronze (Chelsea – Inglaterra), Barbra Banda (Orlando Pride – Zambia), Aitana Bonmatí (FC Barcelona – España), Sandy Baltimore (Chelsea – Francia), Mariona Caldentey (Arsenal – España), Klara Bühl (Bayern Münich – Alemania), Sofía Cantore (Juventus y Washington Spirit – Italia), Steph Catley (Arsenal – Australia), Melchie Dumornay (Olympique Lyon – Haití), Temwa Chawinga (Kansas City Current – Malawi), Emily Fox (Arsenal – Estados Unidos), Cristiana Girelli (Juventus – Italia), Esther González (Gotham FC – España), Caroline Graham Hansen (FC Barcelona – Noruega), Patri Guijarro (FC Barcelona – España), Amanda Gutierres (Palmeiras – Brasil), Hannah Hampton (Chelsea – Inglaterra), Pernile Harder (Bayern Múnich – Dinamarca), Lindsey Heaps (Olympique Lyon – Estados Unidos), Chloe Kelly (Manchester City y Arsenal – Inglaterra), Marta (Orlando Pride – Brasil), Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal – Noruega), Ewa Pajor (FC Barcelona – Polonia), Clara Mateo (Paris FC – Francia), Alessia Russo (Arsenal – Inglaterra), Claudia Pina (FC Barcelona – España), Alexia Putellas (FC Barcelona – España), Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea – Suecia), Caroline Weir (Real Madrid -Escocia), Leah Williamson (Arsenal – Inglaterra).
Las nominadas al Trofeo Yashin femenino
Chiamaka Nnadozie (París FC de Francia y Brighton de Inglaterra), Daphne Van Domselaar (Arsenal – Inglaterra), Hannah Hampton (Chelsea – Inglaterra), Cata Coll (FC Barcelona – España) y Ann-Katrin Berger (Gotham FC – Estados Unidos).
Los nominados al mejor entrenador del año
Antonio Conte (Napoli – Italia), Luis Enrique (París Saint Germain – Francia), Hansi Flick (FC Barcelona – España), Enzo Maresca (Chelsea – Inglaterra) y Arne Slot (Liverpool – Inglaterra).
Las nominadas a mejor entrenador del año en fútbol femenino
Sonia Bompastor (Chelsea – Inglaterra), Arthur Elias (Selección de Brasil), Justine Madugu (Selección de Nigeria), Reneé Slegers (Arsenal – Inglaterra) y Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra).
Los nominados al Trofeo Kopa masculino
Lamine Yamal (FC Barcelona – España), Ayyoub Bouaddi (Lille – Francia), Pau Cubarsi (FC Barcelona – España), Désire Doué (PSG – Francia), Estevao (Palmeiras – Brasil), Dean Huijsen (AFC Bournemouth de Inglaterra y Real Madrid de España), Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC – Inglaterra), Rodrigo Mora (FC Porto – Portugal), Joao Neves (PSG – Francia) y Kenan Yildiz (Juventus FC – Italia).
Las nominadas al Trofeo Kopa Femenino
Michelle Agyemang (Arsenal-Brighton – Inglaterra), Linda Caicedo (Real Madrid – España), Wieke Kaptein (Chelsea – Inglaterra), Vicky Lopez (FC Barcelona – España) y Claudia Martínez Ovando (Club Olimpia – Paraguay).
Los equipos masculinos nominados al mejor equipo del año
FC Barcelona (España), Botafogo (Brasil), Liverpool (Inglaterra), París Saint Germain (Francia) y Chelsea (Inglaterra).
Los equipos femeninos nominados al mejor equipo del año
Arsenal (Inglaterra), FC Barcelona (España), Chelsea (Inglaterra), Olympique Lyon (Francia) y Orlando Pride (Estados Unidos).
