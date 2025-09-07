Es tendencia:
Balón de Oro 2025: fecha, canal TV y nominados del importante evento internacional

Cada vez falta menos para saber quién se llevará el importante reconocimiento. Conoce todos los detalles del evento.

Por Nicole Cueva

La ceremonia del Balón de Oro 2025 ya tiene fecha confirmada y promete ser una de las más emocionantes de los últimos años.

En su 69° edición, el prestigioso galardón se entregará este lunes 22 de septiembre en el reconocido Théâtre du Châtelet, en pleno corazón de París, Francia.

El evento será transmitido por ESPN y también estará disponible en Disney Plus. Entre los grandes protagonistas figuran nombres como Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, quienes buscarán dejar su huella en esta noche histórica para el fútbol mundial.

Los nominados al Balón de Oro 2025 masculino

Alexis Mac Allister (Liverpool – Argentina), Lautaro Martínez (Inter Milan – Argentina), Ousmane Dembélé (París Saint Germain – Francia), Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain – Italia), Jude Bellingham (Real Madrid – Inglaterra), Désiré Doué (París Saint Germain – Francia), Denzel Dumfries (Inter Milan – Países Bajos), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund – Guinea), Erling Haaland (Manchester City – Noruega), Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal – Suecia), Achraf Hakimi (París Saint Germain – Marruecos), Harry Kane (Bayern Münich – Inglaterra), Scott McTominay (Napoli – Escocia), Kylian Mbappe (Real Madrid – Francia), Nuno Mendes (París Saint Germain – Portugal), Joao Neves (París Saint Germain – Portugal), Pedri (FC Barcelona – España), Cole Palmer (Chelsea – Inglaterra), Michael Olisé (Bayern Múnich – Francia), Raphinha (FC Barcelona – Brasil), Declan Rice (Arsenal – Inglaterra), Fabián Ruiz (París Saint Germain – España), Virgil Van Dijk (Liverpool – Países Bajos), Vinicius Jr. (Real Madrid – Brasil), Mohamed Salah (Liverpool – Egipto), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool – Alemania), Vitinha (París Saint Germain – Portugal), Lamine Yamal (FC Barcelona – España), Robert Lewandowski (FC Barcelona – Polonia) y Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain – Georgia).

Los nominados al Trofeo Yashin masculino

Emiliano Martínez (Aston Villa – Inglaterra), Alisson Becker (Liverpool – Inglaterra), Yassine Bounou (Al-Hilal – Arabia Saudita), Lucas Chevalier (Lille – Francia), Thibaut Courtois (Real Madrid – España), Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain – Francia), Jan Oblak (Atlético Madrid- España), David Raya (Arsenal – Inglaterra), Matz Sels (Nottingham Forest – Inglaterra), Yann Sommer (Inter Milan – Italia).

Las nominadas al Balón de Oro 2025 femenino

Lucy Bronze (Chelsea – Inglaterra), Barbra Banda (Orlando Pride – Zambia), Aitana Bonmatí (FC Barcelona – España), Sandy Baltimore (Chelsea – Francia), Mariona Caldentey (Arsenal – España), Klara Bühl (Bayern Münich – Alemania), Sofía Cantore (Juventus y Washington Spirit – Italia), Steph Catley (Arsenal – Australia), Melchie Dumornay (Olympique Lyon – Haití), Temwa Chawinga (Kansas City Current – Malawi), Emily Fox (Arsenal – Estados Unidos), Cristiana Girelli (Juventus – Italia), Esther González (Gotham FC – España), Caroline Graham Hansen (FC Barcelona – Noruega), Patri Guijarro (FC Barcelona – España), Amanda Gutierres (Palmeiras – Brasil), Hannah Hampton (Chelsea – Inglaterra), Pernile Harder (Bayern Múnich – Dinamarca), Lindsey Heaps (Olympique Lyon – Estados Unidos), Chloe Kelly (Manchester City y Arsenal – Inglaterra), Marta (Orlando Pride – Brasil), Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal – Noruega), Ewa Pajor (FC Barcelona – Polonia), Clara Mateo (Paris FC – Francia), Alessia Russo (Arsenal – Inglaterra), Claudia Pina (FC Barcelona – España), Alexia Putellas (FC Barcelona – España), Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea – Suecia), Caroline Weir (Real Madrid -Escocia), Leah Williamson (Arsenal – Inglaterra).

Las nominadas al Trofeo Yashin femenino

Chiamaka Nnadozie (París FC de Francia y Brighton de Inglaterra), Daphne Van Domselaar (Arsenal – Inglaterra), Hannah Hampton (Chelsea – Inglaterra), Cata Coll (FC Barcelona – España) y Ann-Katrin Berger (Gotham FC – Estados Unidos).

Los nominados al mejor entrenador del año

Antonio Conte (Napoli – Italia), Luis Enrique (París Saint Germain – Francia), Hansi Flick (FC Barcelona – España), Enzo Maresca (Chelsea – Inglaterra) y Arne Slot (Liverpool – Inglaterra).

Las nominadas a mejor entrenador del año en fútbol femenino

Sonia Bompastor (Chelsea – Inglaterra), Arthur Elias (Selección de Brasil), Justine Madugu (Selección de Nigeria), Reneé Slegers (Arsenal – Inglaterra) y Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra).

Los nominados al Trofeo Kopa masculino

Lamine Yamal (FC Barcelona – España), Ayyoub Bouaddi (Lille – Francia), Pau Cubarsi (FC Barcelona – España), Désire Doué (PSG – Francia), Estevao (Palmeiras – Brasil), Dean Huijsen (AFC Bournemouth de Inglaterra y Real Madrid de España), Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC – Inglaterra), Rodrigo Mora (FC Porto – Portugal), Joao Neves (PSG – Francia) y Kenan Yildiz (Juventus FC – Italia).

Las nominadas al Trofeo Kopa Femenino

Michelle Agyemang (Arsenal-Brighton – Inglaterra), Linda Caicedo (Real Madrid – España), Wieke Kaptein (Chelsea – Inglaterra), Vicky Lopez (FC Barcelona – España) y Claudia Martínez Ovando (Club Olimpia – Paraguay).

Los equipos masculinos nominados al mejor equipo del año

FC Barcelona (España), Botafogo (Brasil), Liverpool (Inglaterra), París Saint Germain (Francia) y Chelsea (Inglaterra).

Los equipos femeninos nominados al mejor equipo del año

Arsenal (Inglaterra), FC Barcelona (España), Chelsea (Inglaterra), Olympique Lyon (Francia) y Orlando Pride (Estados Unidos).

