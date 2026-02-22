Miguel Silveira rompió su silencio y reveló qué siente tras no debutar con Universitario

Universitario de Deportes igualó 2-2 frente a Sporting Cristal en un resultado que dejó sensaciones encontradas. Los ‘cremas’ tenían el partido controlado tras adelantarse por dos goles, pero no lograron sostener la ventaja y cedieron puntos valiosos.

En medio del análisis posterior, uno de los puntos más debatidos fue la ausencia de Miguel Silveira, volante brasileño que llegó como una de las principales apuestas para la Liga 1 2026.

Miguel Silveira rompió su silencio tras no debutar con Universitario

En esta ocasión, Javier Rabanal volvió a dejar fuera a Miguel Silveira, una decisión que continúa generando interrogantes entre los hinchas, quienes reclaman su presencia en el campo. El exjugador de Fluminense se encuentra apto, por lo que se esperaba que sumara minutos frente a los ‘rimenses’ en el estadio Alberto Gallardo.

En ese contexto, una vez finalizado el encuentro ante Sporting Cristal, el mediocampista tomó la palabra y ofreció sus declaraciones ante los medios de comunicación.

“Creo que pudimos haber salido con los tres puntos. Estamos trabajando fuerte, preparados para todo; cuando el mister (Javier Rabanal) crea, estaré listo; primero el pensamiento es el equipo“, expresó el jugador.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

La próxima semana, Universitario será local ante FC Cajamarca de Hernán Barcos en el estadio Monumental, y el compromiso podría convertirse en una nueva ocasión para que el mediocampista ofensivo tenga minutos y vuelva a pisar el césped.

DATOS CLAVES

Miguel Silveira no debutó con Universitario de Deportes en el empate 2-2 ante Sporting Cristal.

El volante brasileño ex Fluminense afirmó estar preparado para jugar cuando el técnico lo decida.

Universitario enfrentará a FC Cajamarca en el Estadio Monumental durante la próxima jornada del torneo.

