Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

Miguel Silveira rompió su silencio y reveló qué siente tras no debutar con Universitario

El volante brasileño no se guardó nada y expresó sus sensaciones luego de no poder debutar en la Liga 1. Conoce lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Miguel Silveira rompió su silencio tras no debutar con Universitario
© Composición Bolavip PerúMiguel Silveira rompió su silencio tras no debutar con Universitario

Universitario de Deportes igualó 2-2 frente a Sporting Cristal en un resultado que dejó sensaciones encontradas. Los ‘cremas’ tenían el partido controlado tras adelantarse por dos goles, pero no lograron sostener la ventaja y cedieron puntos valiosos.

Publicidad

En medio del análisis posterior, uno de los puntos más debatidos fue la ausencia de Miguel Silveira, volante brasileño que llegó como una de las principales apuestas para la Liga 1 2026.

Miguel Silveira rompió su silencio tras no debutar con Universitario

En esta ocasión, Javier Rabanal volvió a dejar fuera a Miguel Silveira, una decisión que continúa generando interrogantes entre los hinchas, quienes reclaman su presencia en el campo. El exjugador de Fluminense se encuentra apto, por lo que se esperaba que sumara minutos frente a los ‘rimenses’ en el estadio Alberto Gallardo.

En ese contexto, una vez finalizado el encuentro ante Sporting Cristal, el mediocampista tomó la palabra y ofreció sus declaraciones ante los medios de comunicación.

Publicidad

 “Creo que pudimos haber salido con los tres puntos. Estamos trabajando fuerte, preparados para todo; cuando el mister (Javier Rabanal) crea, estaré listo; primero el pensamiento es el equipo“, expresó el jugador.

Tweet placeholder
Javier Rabanal rompió su silencio y reveló por qué Miguel Silveira aún no debuta en Universitario: “No estaba”

ver también

Javier Rabanal rompió su silencio y reveló por qué Miguel Silveira aún no debuta en Universitario: “No estaba”

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

La próxima semana, Universitario será local ante FC Cajamarca de Hernán Barcos en el estadio Monumental, y el compromiso podría convertirse en una nueva ocasión para que el mediocampista ofensivo tenga minutos y vuelva a pisar el césped.

Publicidad

DATOS CLAVES

  • Miguel Silveira no debutó con Universitario de Deportes en el empate 2-2 ante Sporting Cristal.
  • El volante brasileño ex Fluminense afirmó estar preparado para jugar cuando el técnico lo decida.
  • Universitario enfrentará a FC Cajamarca en el Estadio Monumental durante la próxima jornada del torneo.
Publicidad
Nicole Cueva
Nicole Cueva
Lee también
Narrador del U vs. Cantolao es criticado por invocar a Lolo Fernández
Universitario

Narrador del U vs. Cantolao es criticado por invocar a Lolo Fernández

La FIFA apoya a la FPF y Alianza Lima con los disidentes quedan a un paso del infierno
Futbol Peruano

La FIFA apoya a la FPF y Alianza Lima con los disidentes quedan a un paso del infierno

Estos clubes seguirán el camino de la 'U' y se presentarán en la Liga 1
Futbol Peruano

Estos clubes seguirán el camino de la 'U' y se presentarán en la Liga 1

¿Traición al Consorcio GOLPERU? Alianza Lima Alianza Lima presentó... pero se lo negaron
Alianza Lima

¿Traición al Consorcio GOLPERU? Alianza Lima Alianza Lima presentó... pero se lo negaron

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo