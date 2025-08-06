El Balón de Oro 2025 está cada vez más cerca. Este jueves 7 de agosto se dan a conocer los nominados para la edición 2025 donde se premiarán a jugadores, entrenadores, equipos y personalidades a lo mejor de la temporada. Este evento, organizado por la revista France Football y el diario L’Equipe ya tiene fecha y lugares confirmados.

Como cada año, los fanáticos del fútbol mundial aguardan por la realización del Balón de Oro, premio que se entrega al mejor y la mejor jugador/a de la temporada. A su vez, con cada edición, van sumando nuevas categorías y galardones a lo mejor del año.

Para esta edición, hay novedades porque llegan nuevos premios, que destacarán principalmente al lado femenino. El Trofeo Kopa, el Yashin y el Gerd Müller femeninos se suman para la gala de este 2025.

¿Cuándo y dónde se entrega el Balón de Oro 2025?

La gala del Balón de Oro 2025, organizado por la revista France Football y el diario L’Equipe, se realizará el próximo 22 de septiembre y se llevará a cabo en el Théâtre du Châtelet de París.

¿Cuáles son los premios que se entregan en la gala del Balón de Oro 2025?

Los premios que se entregarán en la gala del Balón de Oro 2025 son:

Balón de Oro masculino

Balón de Oro femenino

Trofeo Kopa masculino (mejor jugador joven)

Trofeo Kopa femenino (mejor jugadora joven)

Trofeo Yashin masculino (mejor arquero)

Trofeo Yashin femenino (mejor arquera)

Trofeo Gerd Müller (máximo goleador de la temporada)

Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora de la temporada)

Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador)

Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenadora)

Club del Año masculino

Club del Año femenino

Premio Sócrates (acciones solidarias)

Ganadores de la última gala del Balón de Oro

La última gala del Balón de Oro se realizó el 28 de octubre de 2024 en París y tuvo los siguientes ganadores:

Balón de Oro masculino: Rodri (Manchester City/España)

(Manchester City/España) Balón de Oro femenino: Aitana Bonmatí (FC Barcelona/España)

(FC Barcelona/España) Trofeo Kopa: Lamine Yamal (FC Barcelona/España)

(FC Barcelona/España) Trofeo Yashin: Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina)

(Aston Villa/Argentina) Trofeo Gerd Müller: Kylian Mbappé (PSG-Real Madrid/Francia) y Harry Kane (Bayern Múnich/Inglaterra)

(PSG-Real Madrid/Francia) y (Bayern Múnich/Inglaterra) Trofeo Johan Cruyff masculino: Carlo Ancelotti (Real Madrid/Italia)

(Real Madrid/Italia) Trofeo Johan Cruyff femenino: Emma Hayes (Chelsea-Selección EE.UU./Inglaterra)

(Chelsea-Selección EE.UU./Inglaterra) Equipo del año masculino: Real Madrid (España)

(España) Equipo del año femenino: FC Barcelona (España)

(España) Premio Sócrates: Jenni Hermoso (Tigres/España)

