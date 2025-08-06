El Balón de Oro 2025 está cada vez más cerca para la entrega de los premios más importantes del fútbol mundial. Aunque, todos los focos estarán en los galardones a los mejores jugadores de la temporada tanto de la rama masculina como de la femenina. Hay varios candidatos y repasamos cómo viene la carrera para los premios.

Luego de que, en las primeras dos décadas del siglo, los nombres de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han dominado el fútbol mundial y representaron la mayor batalla por el título al “mejor jugador del mundo”, la disputa por esto no tiene nombres propios consolidados. Por eso, no hay un claro favorito en la carrera por adjudicarse el Balón de Oro 2025 masculino.

En la rama femenina, en tanto, hay varias favoritas, sobre todo porque vienen de países como España e Inglaterra, que no sólo protagonizaron la última final de la Champions League (con Barcelona y Arsenal, respectivamente), sino también la de la última Eurocopa con sus respectivas selecciones nacionales.

¿Quién gana el Balón de Oro 2025 masculino? Ousmane Dembélé y Lamine Yamal serían los favoritos

La carrera por el Balón de Oro 2025 parece tener dos favoritos, aunque no hay que descartar alguna posible sorpresa. Sin embargo, la mayoría de los votos apuntarían a Ousmane Dembélé, figura del PSG, y Lamine Yamal, joven estrella del FC Barcelona.

Dembélé cuenta con todos los pergaminos en cuanto a títulos, al ganar liga, copa y Champions League, el triplete posible en Europa. Por supuesto, no es la única figura del PSG a destacar, ya que aparecen otros nombres como Vitinha o Gianluigi Donnarumma, pero sí es el máximo favorito por entre sus compañeros para aparecer en lo más alto de la votación.

A su vez, el extremo francés tuvo una temporada individual impresionante con 37 goles y 16 asistencias, además de ser figura indiscutida del ataque parisino. En partidos claves como los de visitante en la Champions ante Liverpool en Anfield y ante Arsenal en el Emirates apareció con goles. En la final, tuvo un rol más de asistidor y acompañante que de goleador, pero, en definitiva, determinante.

El otro candidato en la carrera por el Balón de Oro es, sin dudas, Lamine Yamal. La gran aparición de Barcelona apunta a ser el futbolista que tanto esperaban sus hinchas para heredar el trono que tuvo Lionel Messi. Apenas tiene 18 años, pero parece un jugador mucho más maduro, a pesar de ser explosivo y desfachatado.

En 2024 se quedó con el Trofeo Kopa al mejor jugador joven. Todavía tiene la edad para ganar ese premio, pero seguramente estará en el camino por ganar el Balón de Oro. Sus 21 goles y 26 asistencias son números más que respetables de un Barcelona, que ha retomado la senda del triunfo y los títulos gracias a él y a Hansi Flick, ya que LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España han sido suyas.

¿Quién gana el Balón de Oro 2025 femenino? Alexia, Mariona, Russo y Kelly, entre las candidatas

La pelea por el Balón de Oro 2025 femenino es más disputada porque tiene varios nombres en consideración. Así como en los últimos años, Aitana Bonmatí fue la ganadora (2023 y 2024), una ex doble ganadora, Alexia Putellas (se lo llevó en 2021 y 2022) vuelve a estar entre las favoritas.

No obstante, en los últimos días, empezó a crecer en consideración el nombre de Mariona Caldentey como otra figura española con chances de llevarse el Balón de Oro 2025. Si bien Putellas y Bonmatí son candidatas por su desempeño en campo como figuras y líderes del Barcelona, Mariona tiene su mérito no sólo por rendimiento, sino también por títulos, ya que con Arsenal, se llevó la Champions League.

Pero así como las españolas se han llevado los últimos Balones de Oro y apuntan a ser candidatas para esta edición 2025, Inglaterra vuelve a levantar la mano. Gracias a su bicampeonato de la Eurocopa femenina, hay nombres propios que se meten en la discusión y hasta podrían dar la sorpresa para llevarse el máximo galardón a la mejor jugadora femenina.

Alessia Russo, pese a su irregularidad, aparece como la inglesa con mayores chances de llevarse el Balón de Oro 2025. Campeona con Inglaterra y Arsenal, cuenta con esos títulos como un dato considerable para tener en cuenta en la disputa. Por detrás, aparecen sus compañeras Chloe Kelly (en Arsenal y la Selección) y Lucy Bronze (sólo en selección) como contendientes al galardón.