¡Doblete de Messi! Inter Miami 2-0 Nashville SC EN VIVO Y GRATIS por los Playoffs de la MLS Vía ‘Apple TV’: entretiempo

Los equipos ya están en el campo de juego a pocos instantes para que el duelo entre Inter Miami vs. Nashville SC empiece.

Apareció la figura estelar de Lionel Messi para poner el 1-0 del partido tras una gran jugada personal y, fiel a su estilo, definiendo con calidad sobre el arco rival.

Bauer llegó al área de Inter Miami para cabecear con peligro, pero su remate no fue preciso y se perdió de la cancha.

Luego de una acción preparada, fue el volante de Inter Miami quien probó desde fuera del área y su remate pasó muy cerca del arco defendido por Willis.

Lionel Messi convierte el 2-0 del encuentro luego de una definición a placer en el borde del área de Nashville SC. Mención honrosa para la asistencia clarísima de Mateo Silvetti.

Inter Miami y Nashville SC se enfrentan esta noche por el tercer y definitivo partido para conocer al nuevo clasificado en los Playoffs de la MLS de los Estados Unidos. El Chase Stadium será testigo de una emocionante jornada que tendrá en el campo de juego a Lionel Messi como el estandarte máximo para conseguir el objetivo, mientras que la visita buscará dar un golpe sobre la mesa.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Nashville SC por los Playoffs de la MLS?

19:00 | Ciudad de México

20:00 | Perú, Colombia y Ecuador

20:00 | Estados Unidos (ET)

21:00 | Venezuela y Bolivia

22:00 | Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay

2:00 | España – domingo 9/11

¿Dónde ver Inter Miami vs. Nashville SC por los Playoffs de la MLS?