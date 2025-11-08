¡Doblete de Messi! Inter Miami 2-0 Nashville SC EN VIVO Y GRATIS por los Playoffs de la MLS Vía ‘Apple TV’: entretiempo

Inter Miami y Nashville SC se enfrentan esta noche por el tercer y definitivo partido para conocer al nuevo clasificado en los Playoffs de la MLS de los Estados Unidos. El Chase Stadium será testigo de una emocionante jornada que tendrá en el campo de juego a Lionel Messi como el estandarte máximo para conseguir el objetivo, mientras que la visita buscará dar un golpe sobre la mesa.
¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Nashville SC por los Playoffs de la MLS?
- 19:00 | Ciudad de México
- 20:00 | Perú, Colombia y Ecuador
- 20:00 | Estados Unidos (ET)
- 21:00 | Venezuela y Bolivia
- 22:00 | Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay
- 2:00 | España – domingo 9/11
¿Dónde ver Inter Miami vs. Nashville SC por los Playoffs de la MLS?
- España | Apple TV (MLS Seasson Pass)
- Sudamérica | Apple TV (MLS Seasson Pass)
- México | Apple TV (MLS Seasson Pass)
- Estados Unidos | Apple TV (MLS Seasson Pass)