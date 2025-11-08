Es tendencia:
¡Doblete de Messi! Inter Miami 2-0 Nashville SC EN VIVO Y GRATIS por los Playoffs de la MLS Vía ‘Apple TV’: entretiempo

Inter Miami y Nashville SC se enfrentan el día de hoy en el Chase Stadium y a continuación podrás seguir el minuto a minuto.

45'+4 ¡Final del primer tiempo!

El duelo entre Inter Miami vs. Nashville SC llegó al fin de su primera etapa. Nos vamos al descanso.

45' ¡Se jugarán 3 minutos más!

El partido entre Inter Miami vs. Nashville SC se alargará hasta el minuto 48 de juego.

43' ¡Tarjeta amarilla para De Paul!

El volante de Inter Miami fue amonestado por una falta en contra de Mukhtar.

39' ¡Gooooooooooooool de Inter Miami!

Lionel Messi convierte el 2-0 del encuentro luego de una definición a placer en el borde del área de Nashville SC. Mención honrosa para la asistencia clarísima de Mateo Silvetti.

34' ¡Tarjeta amarilla para Rodríguez!

El volante de Inter Miami fue amonestado por una falta en contra de Najar.

32' ¡Disparo de Rodríguez!

Luego de una acción preparada, fue el volante de Inter Miami quien probó desde fuera del área y su remate pasó muy cerca del arco defendido por Willis.

30' ¡Intento de Messi!

El '10' de Inter Miami remató vía tiro libre, aunque su disparo pegó en la barrera de Nashville SC y no generó mayor peligro para el rival.

21' ¡Inter Miami sigue encima!

Las 'Garzas' mantienen la iniciativa de generar más peligro y buscan aumentar el marcador, mientras Nashville SC resiste por el momento.

16' ¡Aproximación de Nashville SC!

Bauer llegó al área de Inter Miami para cabecear con peligro, pero su remate no fue preciso y se perdió de la cancha.

10' ¡Gooooooooooooool de Inter Miami!

Apareció la figura estelar de Lionel Messi para poner el 1-0 del partido tras una gran jugada personal y, fiel a su estilo, definiendo con calidad sobre el arco rival.

9' ¡Partido sin emociones!

Ni Inter Miami ni Nashville SC generan peligro en áreas rivales, así que por el momento vemos un trámite de estudio.

4' ¡Remate de De Paul!

El volante de Inter Miami intentó desde larga distancia, pero fue el balón fue bloqueado por Corcoran.

1' ¡Empezó el partido!

Inter Miami y Nashville SC ya disputan la primera etapa del encuentro en el Chase Stadium.

¡Se viene un partidazo!

Los equipos ya están en el campo de juego a pocos instantes para que el duelo entre Inter Miami vs. Nashville SC empiece.

¡Terminó el calentamiento de Nashville SC!

Los 'Coyotes' están totalmente listos para el inicio del partido en el Chase Stadium.

¡Así fue la llegada de Inter Miami!

La delegación de las 'Garzas' arribó a su estadio y ya ultiman detalles para el inicio del partido.

¡Alineación titular de Inter Miami!

Javier Mascherano preparó el siguiente 11 titular para enfrentar esta noche a Nashville SC.

¡Alineación titular de Nashville SC!

B.J. Callaghan apuesta por el siguiente equipo titular para enfrentar a Inter Miami.

Image

¡Vestuario listo de Inter Miami!

Las 'Garzas' tiene totalmente prepara la indumentaria para el encuentro del día de hoy y será clásica rosada.

¡Llegada de Nashville SC!

La delegación visitante ya dijo presente en el Chase Stadium a minutos del duelo ante Inter Miami.

¡Estadio listo!

El Chase Stadium muestra una vista espectacular a minutos del inicio del partido entre Inter Miami vs. Nashville SC.

¡La hinchada presente!

La afición de Inter Miami demostró su apoyo incondicional al equipo en la previa del duelo de hoy ante Nashville SC.

¡Bienvenidos a la cobertura del Inter Miami vs. Nashville SC!

Inter Miami y Nashville SC se enfrentan esta noche en el Chase Stadium y a continuación gozarás de todas las incidencias gracias a 'Bolavip Perú'.

Por Renato Pérez

Inter Miami vs. Nashville SC por los Playoffs de la MLS.
© Getty Images.Inter Miami vs. Nashville SC por los Playoffs de la MLS.

Inter Miami y Nashville SC se enfrentan esta noche por el tercer y definitivo partido para conocer al nuevo clasificado en los Playoffs de la MLS de los Estados Unidos. El Chase Stadium será testigo de una emocionante jornada que tendrá en el campo de juego a Lionel Messi como el estandarte máximo para conseguir el objetivo, mientras que la visita buscará dar un golpe sobre la mesa.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Nashville SC por los Playoffs de la MLS?

  • 19:00 | Ciudad de México
  • 20:00 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 20:00 | Estados Unidos (ET)
  • 21:00 | Venezuela y Bolivia
  • 22:00 | Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay
  • 2:00 | España – domingo 9/11

¿Dónde ver Inter Miami vs. Nashville SC por los Playoffs de la MLS?

  • España | Apple TV (MLS Seasson Pass)
  • Sudamérica | Apple TV (MLS Seasson Pass)
  • México | Apple TV (MLS Seasson Pass)
  • Estados Unidos | Apple TV (MLS Seasson Pass)
