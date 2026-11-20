CR7 aprovechó una buena presión de Samu Costa y con un gran remate venció a Édouard Mendy para el 1-0. Le faltan 14 para llegar a los 1.000 goles.

Minutos de sumo vértigo para Cristiano Ronaldo en el arranque del clásico entre Al Ahli y Al Nassr. Primero, marcó un golazo de primera para el 1-0 tras una buena presión y robo de Samu Costa. Así llegó a su tanto 986 para quedar a solo 14 de los 1000, su gran obsesión. Sin embargo, minutos después, reventó el palo en un penal.

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Al minuto 14 de la primera mitad, una pálida salida del Al Ahli permitió la presión. Valentin Atangana se confió y Samu Costa le sacó el balón en salida. Así, le quedó a Cristiano Ronaldo para sacar un remate de media vuelta y de primera para colocarla junto al palo de Édouard Mendy. Golazo.

⚽️ CRISTIANOOOOOOO BUUUUTTT !



MAGNIFIQUE FRAPPE DE CRISTIANO RONALDO POUR OUVRIR LE SCORE 🐐



14’ | Al Ahli 0 – 1 Al Nassr pic.twitter.com/n2Zlc2u6Ru — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) November 20, 2026

Fue el tanto número 986 para Cristiano Ronaldo en su carrera y solo queda a 14 tantos del famoso número 1.000. Pocos minutos después, pudo haber anotado el 987, pero falló en una oportunidad clave.

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El penal errado por Cristiano Ronaldo ante Al Ahli

Pocos minutos después, el árbitro argentino Facundo Tello marcó penal por una falta de Saeed Baattia sobre Awad Aman. Así, el portugués tuvo la oportunidad de completar el doblete en pocos minutos.

Al minuto 18 de juego, CR7 tuvo una carrera lenta para luego pegarle cruzado al penal. El balón dio en el palo y, si bien el rebote fue para el medio, no lo pudieron aprovechar los futbolistas de Al Nassr. Así, el resultado sigue 1-0 para el conjunto de Ange Postecoglou.

🚨 CRISTIANO RONALDO 🇵🇹 MANQUE SON PENALTY 2 MINUTES APRÈS SON 986 EME BUT EN CARRIÈRE ❌!



🎥(@ZackNaniTV) pic.twitter.com/m1qfRVqVEX — Actu.Foot (@football_actufr) November 20, 2026

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