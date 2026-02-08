¡Final del partido! Deportivo Cali 0-0 Millonarios EN VIVO y GRATIS HOY vía Win+ y Win Play por la Liga BetPlay

Deportivo Cali y Millonarios se enfrentan en Palmira en un duelo correspondiente a la jornada 5 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Ambos equipos quieren ganar para escaparle a la parte baja de la tabla de posiciones. En el local, se espera por la presencia del arquero peruano Pedro Gallese.

Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia, Andrés Llinás; Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Stiven Vega; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras es el equipo que pone el profesor Fabián Bustos en Millonarios.

Deportivo Cali y Millonarios ya están en el campo de juego. Todo listo para el partido en Palmira.

Ya juegan Deportivo Cali y Millonarios por la jornada 5 de la Liga BetPlay Dimayor-I 2026.

Juan Ignacio Dinenno estuvo a punto de rematar dentro del área. Jorge Arias lo cruzó justo. La jugada terminó en un remate desviado de 'Bebelo' Reynoso.

Leonardo Castro, con un remate desviado tras una gran jugada de Rodrigo Contreras. El balón pasó cerca del palo de Pedro Gallese.

Leonardo Castro marcaba el 1-0 para Millonarios. Pero el gol fue anulado por offside.

Rodrigo Contreras no enganchó bien el balón y mandó su remate por arriba del travesaño. Millonarios, mejor en estos últimos minutos.

Ronaldo Pájaro probó de media distancia. Su remate se fue por arriba del travesaño.

Steven Rodríguez probó con un remate en la puerta del área. El balón pasó al lado del palo de Diego Novoa.

Empezó mejor Deportivo Cali, jugando por la zona de Johan Martínez y Emanuel Reynoso por derecha. Sin embargo, Millonarios lo luchó y empezó a mejorar con la amenaza de sus delanteros, Rodrigo Contreras y Leonardo Castro. No hubo casi peligro para Pedro Gallese ni para Diego Novoa.

Gran atajada de Pedro Gallese ante una definición de Leonardo Castro. La jugada fue anulada posteriormente por offside.

Enorme remate de Steven Rodríguez desde fuera del área. El balón pasó cerca del palo de Diego Novoa.

En Deportivo Cali, se retiraron Johan Martínez y Juan Ignacio Dinenno para los ingresos de Daniel Giraldo y Avilés Hurtado. Por su parte, en Millonarios, se fueron del campo Carlos Sarabia y Sebastián Valencia y fueron reemplazados por Samuel Martin y Danovis Banguero.

Alberto Gamero cierra los cambios del partido. Se fueron Luis Manuel Orejuela y Emanuel Reynoso para que entren Fabián Viáfara y Juan Manuel Arango.

Steven Rodríguez tuvo el gol del triunfo. Un desvío de Andrés Llinás evitó el gol de Deportivo Cali.

Steven Rodríguez realmente lo quiso ganar. Se pasó a varios jugadores, pero dentro del área, no llegó a rematar. Deportivo Cali hizo méritos en esta parte final para llevarse el triunfo.

Deportivo Cali y Millonarios igualaron sin goles en el Estadio Deportivo Cali de Las Palmeras, en Palmira, por la jornada 5 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. El partido se puede ver en vivo por Win+ Fútbol y Win Play.

Deportivo Cali se ha hecho fuerte de local ganando sus dos partidos (ante Medellín y Deportivo Pasto), pero perdiendo sus dos de visitante (ante Jaguares y Águilas Doradas). Por eso, está en el duodécimo lugar de la tabla de posiciones con 6 unidades.

Millonarios, por su parte, con la presencia de su nuevo entrenador Fabián Bustos, buscará sumar su primer triunfo en este certamen. Apenas, logró un empate ante Medellín en la última jornada, pero perdió ante Bucaramanga, Júnior y Pasto.

Las alineaciones para Deportivo Cali vs. Millonarios

DEPORTIVO CALI: Pedro Gallese; Luis Orejuela, Felipe Aguilar, Fernando Álvarez, Andrés Correa; Andrés Colorado, Ronaldo Pájaro; Johan Martínez, Emanuel Reynoso; Steven Rodríguez y Juan Ignacio Dinenno. DT: Alberto Gamero.

MILLONARIOS: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia, Andrés Llinás; Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Stiven Vega; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. DT: Fabián Bustos.