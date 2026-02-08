Es tendencia:
¡Final del partido! Deportivo Cali 0-0 Millonarios EN VIVO y GRATIS HOY vía Win+ y Win Play por la Liga BetPlay

Deportivo Cali y Millonarios igualan en Palmira y buscan salir de la parte baja de la tabla de posiciones. Sigue las acciones del duelo.

¡FINAL DEL PARTIDO!

Deportivo Cali y Millonarios igualaron sin goles en Palmira.

48' ST: ¡JUGADÓN DEL 'TITI'!

Steven Rodríguez realmente lo quiso ganar. Se pasó a varios jugadores, pero dentro del área, no llegó a rematar. Deportivo Cali hizo méritos en esta parte final para llevarse el triunfo.

43' ST: ¡LO TUVO EL 'TITI'!

Steven Rodríguez tuvo el gol del triunfo. Un desvío de Andrés Llinás evitó el gol de Deportivo Cali.

39' ST: CAMBIOS EN DEPORTIVO CALI

Alberto Gamero cierra los cambios del partido. Se fueron Luis Manuel Orejuela y Emanuel Reynoso para que entren Fabián Viáfara y Juan Manuel Arango.

38' ST: CONTROLÓ GALLESE

Remate de Rodrigo Contreras y buena respuesta abajo de Pedro Gallese.

31' ST: CAMBIO EN MILLONARIOS

Mateo García dejó el partido para darle su lugar a Dewar Victoria.

28' ST: AMONESTACIÓN EN MILLONARIOS

Mateo García vio la tarjeta amarilla en Millonarios.

23' ST: CAMBIOS EN DEPORTIVO CALI Y MILLONARIOS

En Deportivo Cali, se retiraron Johan Martínez y Juan Ignacio Dinenno para los ingresos de Daniel Giraldo y Avilés Hurtado. Por su parte, en Millonarios, se fueron del campo Carlos Sarabia y Sebastián Valencia y fueron reemplazados por Samuel Martin y Danovis Banguero.

18' ST: CAMBIOS EN MILLONARIOS

Se retiraron Carlos Darwin Quintero y Leonardo Castro. Ingresaron Sebastián Del Castillo y Radamel Falcao García.

15' ST: ¡CERCA STEVEN RODRÍGUEZ!

Enorme remate de Steven Rodríguez desde fuera del área. El balón pasó cerca del palo de Diego Novoa.

11' ST: ¡SALVÓ GALLESE!

Gran atajada de Pedro Gallese ante una definición de Leonardo Castro. La jugada fue anulada posteriormente por offside.

10' ST: AMONESTACIONES EN MILLONARIOS

Sebastián Valencia y Carlos Darwin Quintero vieron la tarjeta amarilla en Millonarios.

9' ST: REMATE DE DINENNO

Juan Ignacio Dinenno probó de larga distancia. Su remate pasó cerca del palo de Diego Novoa.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Deportivo Cali y Millonarios ya juegan el complemento. ¿Vendrán los goles?

PARTIDO LUCHADO Y CON POCAS EMOCIONES

Empezó mejor Deportivo Cali, jugando por la zona de Johan Martínez y Emanuel Reynoso por derecha. Sin embargo, Millonarios lo luchó y empezó a mejorar con la amenaza de sus delanteros, Rodrigo Contreras y Leonardo Castro. No hubo casi peligro para Pedro Gallese ni para Diego Novoa.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Deportivo Cali y Millonarios igualan sin goles.

38' PT: ¡PROBÓ RODRÍGUEZ!

Steven Rodríguez probó con un remate en la puerta del área. El balón pasó al lado del palo de Diego Novoa.

35' PT: CAMBIO EN DEPORTIVO CALI

Se retiró por una molestia Andrés Colorado. Fue reemplazado por Yani Quintero.

34' PT: REMATE DE RONALDO PÁJARO

Ronaldo Pájaro probó de media distancia. Su remate se fue por arriba del travesaño.

32' PT: ¡CABEZAZO DE DINENNO!

Cabezazo de Juan Ignacio Dinenno. Terminó en las manos de Diego Novoa.

32' PT: TARJETA AMARILLA EN DEPORTIVO CALI

Felipe Aguilar bajó a Rodrigo Contreras y vio la tarjeta amarilla.

23' PT: ¡PROBÓ CONTRERAS!

Rodrigo Contreras no enganchó bien el balón y mandó su remate por arriba del travesaño. Millonarios, mejor en estos últimos minutos.

16' PT: GOL ANULADO A MILLONARIOS

Leonardo Castro marcaba el 1-0 para Millonarios. Pero el gol fue anulado por offside.

12' PT: ¡LO TUVO CASTRO!

Leonardo Castro, con un remate desviado tras una gran jugada de Rodrigo Contreras. El balón pasó cerca del palo de Pedro Gallese.

7' PT: ¡NO PUDO DINENNO!

Juan Ignacio Dinenno estuvo a punto de rematar dentro del área. Jorge Arias lo cruzó justo. La jugada terminó en un remate desviado de 'Bebelo' Reynoso.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Ya juegan Deportivo Cali y Millonarios por la jornada 5 de la Liga BetPlay Dimayor-I 2026.

SALEN LOS EQUIPOS AL CAMPO

Deportivo Cali y Millonarios ya están en el campo de juego. Todo listo para el partido en Palmira.

ÁRBITROS PARA EL PARTIDO

Árbitro principal: Wílmar Roldán (Antioquia)

Asistente 1: John Reyes (Antioquia)

Asistente 2: Yohan Peña (Tolima)

Cuarto árbitro: Carlos Betancur (Valle)

Árbitro VAR: Leonard Mosquera (Antioquia)

Asistente VAR: Alexander León (Caldas)

TODO LISTO EN MILLONARIOS

ASÍ FUE LA LLEGADA DE DEPORTIVO CALI

ALINEACIÓN CONFIRMADA DE MILLONARIOS

Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia, Andrés Llinás; Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Stiven Vega; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras es el equipo que pone el profesor Fabián Bustos en Millonarios.

Imagen

ALINEACIÓN CONFIRMADA DE DEPORTIVO CALI

Pedro Gallese; Luis Orejuela, Felipe Aguilar, Fernando Álvarez, Andrés Correa; Andrés Colorado, Ronaldo Pájaro; Johan Martínez, Emanuel Reynoso; Steven Rodríguez y Juan Ignacio Dinenno es la alineación titular de Deportivo Cali este domingo.

Imagen

SE ENFRENTAN DOS EQUIPOS NECESITADOS

Deportivo Cali y Millonarios se enfrentan en Palmira en un duelo correspondiente a la jornada 5 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Ambos equipos quieren ganar para escaparle a la parte baja de la tabla de posiciones. En el local, se espera por la presencia del arquero peruano Pedro Gallese.

Por Hugo Avalos

Deportivo Cali y Millonarios se enfrentan por la Liga BetPlay.
© Composición Bolavip - Gemini IADeportivo Cali y Millonarios se enfrentan por la Liga BetPlay.

Deportivo Cali y Millonarios igualaron sin goles en el Estadio Deportivo Cali de Las Palmeras, en Palmira, por la jornada 5 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. El partido se puede ver en vivo por Win+ Fútbol y Win Play.

Deportivo Cali se ha hecho fuerte de local ganando sus dos partidos (ante Medellín y Deportivo Pasto), pero perdiendo sus dos de visitante (ante Jaguares y Águilas Doradas). Por eso, está en el duodécimo lugar de la tabla de posiciones con 6 unidades.

Millonarios, por su parte, con la presencia de su nuevo entrenador Fabián Bustos, buscará sumar su primer triunfo en este certamen. Apenas, logró un empate ante Medellín en la última jornada, pero perdió ante Bucaramanga, Júnior y Pasto.

Las alineaciones para Deportivo Cali vs. Millonarios

DEPORTIVO CALI: Pedro Gallese; Luis Orejuela, Felipe Aguilar, Fernando Álvarez, Andrés Correa; Andrés Colorado, Ronaldo Pájaro; Johan Martínez, Emanuel Reynoso; Steven Rodríguez y Juan Ignacio Dinenno. DT: Alberto Gamero.

MILLONARIOS: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia, Andrés Llinás; Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Stiven Vega; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. DT: Fabián Bustos.

hugo avalos
