¡Final del partido! Deportivo Cali 0-0 Millonarios EN VIVO y GRATIS HOY vía Win+ y Win Play por la Liga BetPlay

Deportivo Cali y Millonarios igualaron sin goles en el Estadio Deportivo Cali de Las Palmeras, en Palmira, por la jornada 5 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. El partido se puede ver en vivo por Win+ Fútbol y Win Play.
Deportivo Cali se ha hecho fuerte de local ganando sus dos partidos (ante Medellín y Deportivo Pasto), pero perdiendo sus dos de visitante (ante Jaguares y Águilas Doradas). Por eso, está en el duodécimo lugar de la tabla de posiciones con 6 unidades.
Millonarios, por su parte, con la presencia de su nuevo entrenador Fabián Bustos, buscará sumar su primer triunfo en este certamen. Apenas, logró un empate ante Medellín en la última jornada, pero perdió ante Bucaramanga, Júnior y Pasto.
Las alineaciones para Deportivo Cali vs. Millonarios
DEPORTIVO CALI: Pedro Gallese; Luis Orejuela, Felipe Aguilar, Fernando Álvarez, Andrés Correa; Andrés Colorado, Ronaldo Pájaro; Johan Martínez, Emanuel Reynoso; Steven Rodríguez y Juan Ignacio Dinenno. DT: Alberto Gamero.
MILLONARIOS: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia, Andrés Llinás; Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Stiven Vega; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. DT: Fabián Bustos.