EN VIVO Brasil vs. Francia VER HOY GRATIS partido amistoso internacional FIFA: vía ESPN y Disney+

La selección brasileña y Francia protagonizan hoy un choque de alto voltaje en el Gillette Stadium, en Massachusetts. Este amistoso sirve como banco de pruebas clave para ambos combinados nacionales de cara a su preparación para la Copa del Mundo 2026.

Brasil y Francia llegan con cambios

Brasil, bajo la dirección estratégica de Carlo Ancelotti, busca ajustar piezas fundamentales en su estructura defensiva ante las ausencias confirmadas de Marquinhos y Gabriel Magalhães. El conjunto sudamericano apuesta por una transición rápida y el talento individual para contrarrestar el orden táctico de su oponente.

Por su parte, Francia llega a territorio estadounidense con una plantilla consolidada bajo la tutela de Didier Deschamps. El equipo galo mantiene su sello de identidad basado en una disciplina táctica rigurosa y un bloque defensivo que destaca por su solidez ante cualquier embate.

Cracks internacionales juegan hoy

El interés mediático se centra en el duelo estelar entre Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, quienes compartirán escenario deportivo tras liderar sus respectivos proyectos nacionales. El enfrentamiento individual entre ambos atacantes será determinante en el flujo ofensivo de un partido marcado por la velocidad y el juego vertical.

Kylian Mbappé hará su mejor esfuerzo ante Brasil. (Foto: X).

La batalla por la posesión del esférico promete ser el eje central del encuentro en la zona medular. Jugadores como Casemiro y Aurélien Tchouaméni deberán imponer condiciones físicas y tácticas para controlar el ritmo y evitar las transiciones peligrosas que caracterizan a ambas escuadras.

Ambos estrategas aprovecharán los noventa minutos para evaluar el fondo de armario de sus planteles y probar variantes tácticas ante posibles contingencias futuras. Este ensayo general representa una oportunidad dorada para consolidar jerarquías en el terreno de juego antes de la cita mundialista.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Brasil vs. Francia?

El partido amistoso entre Brasil y Francia se disputa hoy, jueves 26 de marzo de 2026, en el Gillette Stadium de Foxborough, Estados Unidos, con un horario de inicio fijado a las 16:00 (hora local de la sede, ET), lo que equivale a las 14:00 en México, 15:00 en Perú, Colombia y Ecuador, 16:00 en Venezuela, 17:00 en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y 21:00 en España.

¿Qué canales transmitirán el Brasil vs. Francia?

La transmisión del encuentro entre Brasil y Francia a nivel global estará disponible a través de distintas plataformas según la región. En toda Sudamérica y México, el partido será emitido por la señal de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ Premium, mientras que en Brasil la cobertura la ofrecen SporTV, Globo TV y Globoplay. Para los espectadores en España, el duelo se podrá seguir exclusivamente a través de DAZN, y en Estados Unidos, la señal está a cargo de ESPN, ESPN 2 y fuboTV. Además, del minuto a minuto de Bolavip Perú.

Carlo Ancelotti se lleva las miradas en esta jornada amistosa. (Foto: X).

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