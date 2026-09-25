Eslovenia vs. Escocia: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la Liga de Naciones

Eslovenia y Escocia se enfrentan este sábado 26 de septiembre, en el Stozice Stadium, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Eslovenia y Escocia se cruzan este sábado 26 de septiembre en el Stozice Stadium por la Liga de Naciones, en un duelo donde la historia reciente favorece claramente a los visitantes.

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Se trata de una nueva fecha de la Liga de Naciones, competencia que ambas selecciones toman como termómetro antes de definiciones más importantes. Los puntos en juego pesan para el orden del grupo, aunque el atractivo pasa también por romper una tendencia que se repite hace años.

Horario del partido

Perú: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Eslovenia llega con la necesidad de reencontrarse con un triunfo ante este rival puntual, algo que nunca logró en la historia reciente del cruce. El equipo local sabe que jugar en casa es una ventaja que hasta ahora no supo aprovechar frente a los escoceses, y buscará que esta vez sea distinto.

Escocia, por su parte, llega como el equipo que históricamente maneja mejor este enfrentamiento. Sin presión extra, los escoceses saben que un buen resultado en Liga de Naciones les permite seguir mostrando solidez fuera de casa, algo que ya vienen demostrando contra este rival en particular.

El historial entre Eslovenia y Escocia

El historial entre ambos es corto pero contundente a favor de Escocia: de cinco enfrentamientos, los escoceses ganaron dos y Eslovenia no pudo quedarse con ninguno. Los otros tres cruces terminaron en empate, un patrón que se repitió tanto en 2017 como en 2012 y 2004.

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En materia de goles la diferencia también es clara, con siete tantos convertidos por Escocia contra apenas tres de Eslovenia. El 0-3 de 2005 sigue siendo el resultado más abultado entre ambos y marca el techo de la superioridad escocesa en la serie.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/10/2017 Eslovenia vs. Escocia 2-2 UEFA World Cup Qualifiers 26/03/2017 Escocia vs. Eslovenia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 29/02/2012 Eslovenia vs. Escocia 1-1 Friendlies 12/10/2005 Eslovenia vs. Escocia 0-3 UEFA World Cup Qualifiers 08/09/2004 Escocia vs. Eslovenia 0-0 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 4 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 9 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 10 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 11 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 12 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 14 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 16 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

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Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

En síntesis