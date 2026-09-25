Islas Feroe vs. Kazajistán en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la Liga de Naciones

Islas Feroe y Kazajistán se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

La Liga de Naciones vuelve a poner cara a cara a Islas Feroe y Kazajistán este sábado 26 de septiembre, en un cruce que pesa más de lo que parece para dos selecciones que necesitan sumar.

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No hay nombres rimbombantes en la lista de convocados ni presión mediática, pero el resultado importa igual: cada punto en este grupo puede definir el orden final de la tabla.

Horario del partido

Perú: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Islas Feroe llega a este partido con la misma mezcla de siempre: poco margen de error y la obligación de aprovechar cada chance que tenga en su casa. El equipo isleño suele hacerse fuerte de local y sabe que un resultado positivo puede cambiarle el ánimo a lo que resta de la fase.

Kazajistán, por su parte, viene de competir en un grupo exigente y necesita sacar algo de este viaje si quiere seguir con chances de pelear arriba. La selección centroasiática no puede darse el lujo de relajarse ante un rival al que históricamente le costó dominar del todo.

El historial entre Islas Feroe y Kazajistán

El historial entre ambos es parejo aunque con ligera ventaja para los locales de este partido: de cinco enfrentamientos, Islas Feroe ganó tres, Kazajistán uno y hubo un empate. En goles también manda el equipo feroés, con 8 tantos a favor contra 6 del rival. El antecedente más reciente terminó 1-0 para Islas Feroe, que además se impuso en el primer cruce que tuvieron en 2003.

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Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/11/2025 Islas Feroe vs. Kazajistán 1-0 Friendlies 11/10/2013 Islas Feroe vs. Kazajistán 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2013 Kazajistán vs. Islas Feroe 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/04/2003 Islas Feroe vs. Kazajistán 2-1 Friendlies 26/04/2003 Islas Feroe vs. Kazajistán 3-2 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 4 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 9 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 10 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 11 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 12 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 14 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 16 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 08:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

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En síntesis