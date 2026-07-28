¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones para el amistoso Al Nassr vs AD Mérida

Al Nassr disputa su segundo partido amistoso de pretemporada. Este martes 28 de julio, en Oeiras, Portugal, se mide ante la Asociación Deportiva Mérida, equipo de la Tercera División de España. Para este encuentro, el equipo saudí seguirá sin contar con Cristiano Ronaldo.
El conjunto amarillo y azul de Riyadh realiza su pretemporada en Portugal. Sin embargo, aún no cuenta con Cristiano Ronaldo, quien sigue de vacaciones tras su participación en el Mundial 2026. Así, Ange Postecoglou, nuevo entrenador del equipo, sigue probando jugadores y distintos sistemas de juego.
Al Nassr viene de perder en su primer amistoso ante el Benfica B por 2-1. Este mismo equipo también le ganó a AD Mérida en un encuentro de preparación, aunque por goleada 4-0. Ahora, estos dos equipos se ven las caras para continuar con sus pruebas de cara a la nueva temporada.
Full-time | Preseason Friendly 🇵🇹#AlNassr 1-2 #BenficaB— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 22, 2026
Preparation continues as we keep building towards the new season 💛 pic.twitter.com/3DGT4oXgJJ
Las alineaciones para Al Nassr vs AD Mérida
AL NASSR
- Bento
- Majed Qasheesh
- Mohamed Simakan
- Íñigo Martínez
- Saad Al Nasser
- Ali Al Hassan
- Ángelo
- Abdulmalik Al Jaber
- Kingsley Coman
- Haroune Camara
- Mohammed Marran
- DT: Ange Postecoglou
AD MÉRIDA
- Adrián Csenterics
- Alejandro Jay
- Nacho González
- Álex Barbu
- Chechu Martínez
- Martín Solar
- Raúl Beneit
- Dani Sandoval
- Benny Dibrani
- Carlos Doncel
- Sofiane El Ftouhi
- DT: Fran Beltrán
¿Dónde ver EN VIVO Al Nassr vs AD Mérida?
El partido amistoso entre Al Nassr y AD Mérida, que se juega en la Ciudad Deportiva de la Federación Portuguesa de Fútbol, no tiene transmisión por TV ni streaming online. Es que se trata de un partido a puerta cerrada.
¿A qué hora se juega Al Nassr vs AD Mérida?
Al Nassr vs. AD Mérida, partido amistoso que se juega este martes 28 de julio, cuenta con los siguientes horarios para su inicio:
- México, Costa Rica, Guatemala: 06:00 horas
- Perú, Colombia, Ecuador: 07:00 horas
- Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 08:00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil: 09:00 horas
- España, Italia y Alemania: 14:00 horas
DATOS CLAVE
- Cristiano Ronaldo estará ausente en Al Nassr por vacaciones tras el Mundial 2026.
- Al Nassr enfrenta a AD Mérida este 28 de julio en Portugal.
- El partido se disputará a puerta cerrada sin transmisión por televisión o streaming.