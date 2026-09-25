Dónde ver EN VIVO Eslovaquia vs. Moldavia por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Eslovaquia y Moldavia se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Eslovaquia se mide con Moldavia este sábado 26 de septiembre en un cruce de la Liga de Naciones donde el favoritismo local es claro.

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Son puntos que pueden acomodar el camino en el grupo y ninguno de los dos quiere arrancar regalando terreno.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Eslovaquia llega con la etiqueta de favorita y necesita confirmarlo en la cancha desde el arranque. El equipo sabe que en la Liga de Naciones cada resultado pesa para definir de qué bombo se sale en el próximo sorteo, así que no hay margen para relajarse ante un rival al que en el papel debería superar.

Moldavia, por su parte, llega a este partido con la idea de competir de igual a igual y aprovechar cualquier distracción del local. En estas competencias el objetivo suele ser sumar de a poco y mantenerse cerca en la tabla de su grupo, algo que solo se logra compitiendo cada minuto sin bajar los brazos.

El historial entre Eslovaquia y Moldavia

El historial entre ambos es corto pero parejo en el resultado: se enfrentaron en tres ocasiones y Eslovaquia se quedó con dos triunfos por uno de Moldavia, sin empates de por medio. En materia de goles la diferencia es mínima, 5 contra 4, lo que confirma que nunca fueron partidos con mucha diferencia en el marcador.

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Eso sí, todos esos duelos quedaron en el pasado lejano, entre 2000 y 2001, así que poco pueden decir del presente de cada selección.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 05/09/2001 Eslovaquia vs. Moldavia 4-2 UEFA World Cup Qualifiers 07/10/2000 Moldavia vs. Eslovaquia 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 05/02/2000 Moldavia vs. Eslovaquia 2-0 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 4 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 5 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 7 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 9 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 10 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 11 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 12 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 13 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 14 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 15 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 18 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 19 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 20 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

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Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 08:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

En síntesis