Dónde ver EN VIVO Eslovenia vs. Macedonia del Norte por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Eslovenia y Macedonia del Norte se enfrentan este martes 29 de septiembre, en el Stozice Stadium, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Eslovenia recibe el martes 29 de septiembre a Macedonia del Norte en el Stozice Stadium, con la necesidad de reaccionar tras un arranque flojo en la Liga de Naciones.

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Los dos llegan con cero victorias en el torneo y necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla desde temprano. Es apenas la segunda fecha, pero el que pierda empieza a mirar de reojo el resto del grupo.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Eslovenia empató 0-0 de local ante Escocia en su debut, un resultado que no conforma pero tampoco la hunde. Con Macedonia del Norte de visita, el equipo sabe que un triunfo lo reacomoda rápido en la tabla, algo clave en una Liga de Naciones donde cada punto pesa desde el arranque.

Macedonia del Norte llega golpeada después de caer 3-0 como local frente a Suiza, un traspié que la dejó sin puntos y en el fondo de la clasificación. Necesita un resultado que le cambie el ánimo antes de que la fase se le complique del todo.

El historial entre Eslovenia y Macedonia del Norte

El historial entre ambos tiene siete antecedentes y una balanza que se inclina claramente para el lado macedonio: cuatro victorias contra una de Eslovenia, con dos empates en el medio. En materia de goles también manda Macedonia del Norte, que le convirtió 13 a los eslovenos por los 7 que hizo el conjunto rival.

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El duelo más reciente, en 2021, terminó 1-1, y antes de eso Macedonia se había quedado con dos partidos seguidos. Eslovenia no le gana desde 2016, algo que suma presión extra a un partido que ya de por sí necesita ganar.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/06/2021 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 1-1 Friendlies 10/10/2019 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2019 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 23/03/2016 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 1-0 Friendlies 14/11/2012 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 3-2 Friendlies 23/03/1994 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 2-0 Friendlies 27/10/1993 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 1-4 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 3 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 5 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 6 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 7 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 8 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 9 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 10 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 11 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 12 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 13 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 14 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 15 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 16 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 17 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 18 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 19 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 20 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 35 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 39 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 40 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 41 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 42 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 43 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 44 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

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Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 11:00 hs

Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

En síntesis