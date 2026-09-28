Dónde ver EN VIVO España vs. Croacia por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Croacia visita a España este martes 29 de septiembre por la segunda jornada de la Liga de Naciones.
España llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Croacia tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
España ganó 3-2 como visitante ante Inglaterra en la fecha anterior. España está 16° en la tabla con 3 puntos.
En su último compromiso, Croacia ganó 2-1 como visitante ante República Checa. El conjunto marcha 17° con 3 puntos.
El historial entre España y Croacia
España y Croacia se enfrentaron 11 veces en los últimos años: 7 triunfos de España, 3 de Croacia y 2 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/06/2024
|España vs. Croacia
|3-0
|UEFA European Championship
|18/06/2023
|Croacia vs. España
|0-0
|UEFA Nations League
|28/06/2021
|Croacia vs. España
|3-5
|UEFA European Championship
|15/11/2018
|Croacia vs. España
|3-2
|UEFA Nations League
|11/09/2018
|España vs. Croacia
|6-0
|UEFA Nations League
|21/06/2016
|Croacia vs. España
|2-1
|UEFA European Championship
|18/06/2012
|Croacia vs. España
|0-1
|UEFA European Championship
|07/06/2006
|Croacia vs. España
|1-2
|Friendlies
|22/02/2000
|Croacia vs. España
|0-0
|Friendlies
|04/05/1999
|España vs. Croacia
|3-1
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Austria
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|2
|Montenegro
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|+2
|6
|3
|Grecia
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|4
|Portugal
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|5
|Lituania
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|6
|Países Bajos
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|7
|Ucrania
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|8
|Finlandia
|1
|1
|0
|0
|7
|0
|+7
|3
|9
|Suiza
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|10
|Irlanda
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|11
|Eslovaquia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|12
|Albania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|13
|Bélgica
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|14
|Armenia
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|15
|Dinamarca
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|16
|España
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|17
|Croacia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|18
|Luxemburgo
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|19
|Suecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|20
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|21
|Francia
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|22
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|23
|Noruega
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|+0
|3
|24
|Kosovo
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|25
|Azerbaiyán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|26
|Islandia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|27
|Estonia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|28
|Islas Feroe
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|29
|Kazajistán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|30
|Gibraltar
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|31
|Eslovenia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|32
|Escocia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|33
|Polonia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|34
|Bosnia y Herzegovina
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|35
|Chipre
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|36
|Alemania
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|37
|Andorra
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|38
|Georgia
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|39
|Letonia
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|40
|Inglaterra
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|41
|República Checa
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|42
|Bulgaria
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|43
|Rumania
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|44
|Hungría
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|45
|Turquía
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|46
|Serbia
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|47
|Moldavia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Bielorrusia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|49
|Italia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|50
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|51
|Gales
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|52
|Macedonia del Norte
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|53
|Israel
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|54
|San Marino
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|-7
|0
Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 11:00 hs
- Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- España y Croacia se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- España suma 3 puntos tras vencer a Inglaterra.
- Croacia suma 3 puntos tras vencer a República Checa.