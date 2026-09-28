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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO España vs. Croacia por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

España y Croacia se enfrentan este martes 29 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Spain vs. Croatia, Liga de Naciones
Spain vs. Croatia, Liga de Naciones

Croacia visita a España este martes 29 de septiembre por la segunda jornada de la Liga de Naciones.

España llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Croacia tratará de dar el golpe.

Horario del partido

  • Perú: 13:45 hs
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Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

España ganó 3-2 como visitante ante Inglaterra en la fecha anterior. España está 16° en la tabla con 3 puntos.

En su último compromiso, Croacia ganó 2-1 como visitante ante República Checa. El conjunto marcha 17° con 3 puntos.

El historial entre España y Croacia

España y Croacia se enfrentaron 11 veces en los últimos años: 7 triunfos de España, 3 de Croacia y 2 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
15/06/2024 España vs. Croacia 3-0 UEFA European Championship
18/06/2023 Croacia vs. España 0-0 UEFA Nations League
28/06/2021 Croacia vs. España 3-5 UEFA European Championship
15/11/2018 Croacia vs. España 3-2 UEFA Nations League
11/09/2018 España vs. Croacia 6-0 UEFA Nations League
21/06/2016 Croacia vs. España 2-1 UEFA European Championship
18/06/2012 Croacia vs. España 0-1 UEFA European Championship
07/06/2006 Croacia vs. España 1-2 Friendlies
22/02/2000 Croacia vs. España 0-0 Friendlies
04/05/1999 España vs. Croacia 3-1 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6
3 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
4 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
5 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
6 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
7 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4
8 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
9 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
10 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
11 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
12 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
13 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
14 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3
15 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
16 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
17 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
18 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
19 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
20 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
35 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
38 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1
39 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1
40 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
41 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
42 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
43 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
44 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
47 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 11:00 hs
  • Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 13:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • España y Croacia se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • España suma 3 puntos tras vencer a Inglaterra.
  • Croacia suma 3 puntos tras vencer a República Checa.
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