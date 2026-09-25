¿Juega Kevin de Bruyne? Las posibles alineaciones para Italia vs. Bélgica por la UEFA Nations League 2026-27

Las selecciones de Italia y Bélgica se enfrentan hoy viernes 25 de septiembre por la UEFA Nations League 2026/27, en el Grupo A1, con inicio programado a las 13:45 horas de Perú en el Estadio Olímpico de Roma. Ambos equipos ya tendrían delineadas sus alineaciones titulares.
Italia y Bélgica abren su camino en esta edición de la UEFA Nations League con un cruce de peso en Roma. El partido también marca un arranque de ciclo en ambos bancos: Roberto Mancini inicia una nueva etapa al frente de la selección italiana y Mark van Bommel dirige su primer encuentro como seleccionador belga.
Roberto Mancini, entrenador de la Selección de Italia (Getty Images).
La atención está en los onces titulares. Italia llega más condicionada por las ausencias y la renovación que impuesto Roberto Mancini, mientras Bélgica mantiene una base más estable para visitar el Olímpico, con la permanencia de Kevin de Bruyne como titular.
Las posibles alineaciones para Italia vs. Bélgica
ITALIA
- Gianluigi Donnarumma
- Giovanni Di Lorenzo
- Diego Coppola
- Gianluca Mancini
- Riccardo Calafiori
- Nicolò Barella
- Sandro Tonali
- Alessandro Gianni Romano
- Nicolò Cambiaghi
- Francesco Pio Esposito
- Moise Kean
- DT: Roberto Mancini
BÉLGICA
- Senne Lammens
- Timothy Castagne
- Brandon Mechele
- Nathan Ngoy
- Maxim De Cuyper
- Roméo Lavia
- Youri Tielemans
- Charles De Ketelaere
- Kevin De Bruyne
- Dodi Lukébakio
- Mika Godts
- DT: Mark van Bommel
Bajas y formaciones para Italia vs. Bélgica
Italia se para con un 4-3-3 y llega con varias ausencias que le recortan margen de maniobra. Los jugadores marcados como no disponibles son Andrea Cambiaso, Alessandro Buongiorno, Bryan Cristante, Federico Dimarco, Manuel Locatelli y Alessandro Bastoni.
Dentro de ese dibujo, Alessandro Gianni Romano asoma como una de las novedades más visibles del once italiano. En el mediocampo acompaña a Nicolò Barella y Sandro Tonali, en una estructura que se sostiene con tres volantes y extremos abiertos para buscar profundidad con Nicolò Cambiaghi y Moise Kean alrededor de Francesco Pio Esposito.
Bélgica, por su parte, forma con un 4-2-3-1 y no tiene bajas ni suspensiones listadas. Kevin De Bruyne integra el once titular como enganche, por detrás de Mika Godts, con Charles De Ketelaere y Dodi Lukébakio a los costados. Con Roméo Lavia y Youri Tielemans en la base, el equipo belga sostiene una estructura más limpia y menos golpeada que la italiana.