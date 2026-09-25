¿Juega Kevin de Bruyne? Las posibles alineaciones para Italia vs. Bélgica por la UEFA Nations League 2026-27

Italia y Bélgica se ven las caras en un duelo en el Olímpico de Roma. Conoce quiénes son los titulares elegidos por Roberto Mancini y Mark van Bommel.

Las selecciones de Italia y Bélgica se enfrentan hoy viernes 25 de septiembre por la UEFA Nations League 2026/27, en el Grupo A1, con inicio programado a las 13:45 horas de Perú en el Estadio Olímpico de Roma. Ambos equipos ya tendrían delineadas sus alineaciones titulares.

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Italia y Bélgica abren su camino en esta edición de la UEFA Nations League con un cruce de peso en Roma. El partido también marca un arranque de ciclo en ambos bancos: Roberto Mancini inicia una nueva etapa al frente de la selección italiana y Mark van Bommel dirige su primer encuentro como seleccionador belga.

Roberto Mancini, entrenador de la Selección de Italia (Getty Images).

La atención está en los onces titulares. Italia llega más condicionada por las ausencias y la renovación que impuesto Roberto Mancini, mientras Bélgica mantiene una base más estable para visitar el Olímpico, con la permanencia de Kevin de Bruyne como titular.

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Las posibles alineaciones para Italia vs. Bélgica

ITALIA

Gianluigi Donnarumma

Giovanni Di Lorenzo

Diego Coppola

Gianluca Mancini

Riccardo Calafiori

Nicolò Barella

Sandro Tonali

Alessandro Gianni Romano

Nicolò Cambiaghi

Francesco Pio Esposito

Moise Kean

DT: Roberto Mancini

BÉLGICA

Senne Lammens

Timothy Castagne

Brandon Mechele

Nathan Ngoy

Maxim De Cuyper

Roméo Lavia

Youri Tielemans

Charles De Ketelaere

Kevin De Bruyne

Dodi Lukébakio

Mika Godts

DT: Mark van Bommel

Bajas y formaciones para Italia vs. Bélgica

Italia se para con un 4-3-3 y llega con varias ausencias que le recortan margen de maniobra. Los jugadores marcados como no disponibles son Andrea Cambiaso, Alessandro Buongiorno, Bryan Cristante, Federico Dimarco, Manuel Locatelli y Alessandro Bastoni.

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Dentro de ese dibujo, Alessandro Gianni Romano asoma como una de las novedades más visibles del once italiano. En el mediocampo acompaña a Nicolò Barella y Sandro Tonali, en una estructura que se sostiene con tres volantes y extremos abiertos para buscar profundidad con Nicolò Cambiaghi y Moise Kean alrededor de Francesco Pio Esposito.

Bélgica, por su parte, forma con un 4-2-3-1 y no tiene bajas ni suspensiones listadas. Kevin De Bruyne integra el once titular como enganche, por detrás de Mika Godts, con Charles De Ketelaere y Dodi Lukébakio a los costados. Con Roméo Lavia y Youri Tielemans en la base, el equipo belga sostiene una estructura más limpia y menos golpeada que la italiana.