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UEFA Nations League

¿Juega Kylian Mbappé? Las posibles alineaciones para Turquía vs. Francia por la UEFA Nations League 2026-27

Francia visita a Turquía en el arranque de la UEFA Nations League 2026-27. Conoce las alineaciones para el debut de Zinedine Zidane a cargo de 'Les Blues'.

Kylian Mbappé, figura y capitán de la Selección de Francia.
© Getty ImagesKylian Mbappé, figura y capitán de la Selección de Francia.

Turquía y Francia se enfrentan este viernes 25 de septiembre por el Grupo 1 de la Liga A en la UEFA Nations League 2026-27. La duda principal queda respondida desde el arranque: Kylian Mbappé aparece en la alineación disponible de Francia.

En el caso galo, el partido llega con un foco especial por el arranque de un nuevo ciclo: Zinédine Zidane aseguró en la previa que Mbappé superó un pequeño problema físico, que está listo para jugar y que mantendrá la cinta de capitán.

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Zinedine Zidane, DT de la Selección Francia (Getty Images).

Zinedine Zidane, DT de la Selección Francia (Getty Images).

Francia inicia esta ventana con una exigencia fuerte, ya que afronta cuatro partidos de Nations League en once días. Por su parte, Turquía también se sostiene con un sistema 4-2-3-1, un espejo táctico frente a la visita en la antesala del pitazo inicial.

Posibles alineaciones para Turquía vs. Francia

TURQUÍA

  • Uğurcan Çakır
  • Zeki Çelik
  • Ozan Kabak
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Eren Elmalı
  • İsmail Yüksek
  • Salih Özcan
  • Arda Güler
  • Can Uzun
  • Kerem Aktürkoğlu
  • Barış Alper Yılmaz
  • DT: Vincenzo Montella
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FRANCIA

  • Mike Maignan
  • Jules Koundé
  • Dayot Upamecano
  • Maxence Lacroix
  • Adrien Rabiot
  • Manu Koné
  • Andy Diouf
  • Rayan Cherki
  • Ousmane Dembélé
  • Michael Olise
  • Kylian Mbappé
  • DT: Didier Deschamps

El cruce ante Turquía marca el debut de Zinédine Zidane al frente de Francia, con Mbappé como capitán.

Hugo Avalos
Hugo Avalos
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