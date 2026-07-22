Dónde ver EN VIVO Sporting Cristal vs RB Bragantino por Copa Sudamericana 2026: canales de TV y streaming online

La Copa Sudamericana 2026 entra en su etapa más vibrante con los playoffs hacia los octavos de final. Este miércoles 22 de julio, Sporting Cristal se mide ante Red Bull Bragantino en un choque de pronóstico reservado. El escenario elegido para este primer enfrentamiento es el Estadio Nacional de Lima, donde el balón comenzará a rodar a partir de las 7:30 p. m. (hora peruana).

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Streaming ONLINE: ¿Cómo ver el partido por internet?

Para seguir las acciones desde tu smartphone, tablet o Smart TV, la opción exclusiva por internet es Disney+ Premium. La plataforma cuenta con la señal en directo para todos sus suscriptores en Sudamérica.

Sporting Cristal llega de vencer 1-0 a Deportivo Garcilaso. (Foto: X).

Si cuentas con suscripción de cable contratada que incluya los canales de ESPN, también puedes ingresar con tus credenciales a la aplicación DGO para ver el cotejo en vivo.

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Horarios para seguir el encuentro EN VIVO

Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguay: 8:30 p. m.

Brasil, Argentina, Uruguay: 9:30 p. m.

México: 6:30 p. m.

¿Cómo llegan Sporting Cristal y RB Bragantino?

El equipo rimense llega con la baja confirmada del extremo Juan Manuel Cuesta por un esguince de tobillo sufrido en La Florida. No obstante, el ataque cervecero promete peso en el área tras la llegada de Hernán Barcos como refuerzo, sumado al desequilibrio de Santiago González y el juvenil Maxloren Castro por las bandas.

Por su parte, el conjunto de Bragança Paulista aterriza en la capital peruana motivado tras igualar 1-1 frente a Fluminense en el Brasileirao. El cuadro brasileño confía en la seguridad de Tiago Volpi en el arco para sostener el cero y llevarse un resultado favorable de vuelta a casa.

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Canales de TV para ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino

En cuanto a la televisión por cable, la emisión en directo estará a cargo de ESPN en toda la región.

DIRECTV: Canal 621 (SD) y Canal 1621 (HD)

Movistar TV: Canal 504 (SD) y Canal 740 (HD)

Claro TV: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

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¿Cuándo se juega la vuelta en Brasil?

El partido de vuelta entre Red Bull Bragantino y Sporting Cristal se disputará el próximo miércoles 29 de julio.

El encuentro decisivo que definirá el boleto a los octavos de final se jugará en el Estadio Nabi Abi Chedid, ubicado en Bragança Paulista, a partir de las 7:30 p. m. (hora peruana) / 9:30 p. m. (hora de Brasil).

DATOS CLAVE

Sporting Cristal y RB Bragantino juegan el 22 de julio a las 7:30 p.m.

ESPN y Disney+ Premium transmitirán en vivo el partido para toda la región.

29 de julio será el partido de vuelta en el Estadio Nabi Abi Chedid.