Si Argentina le gana a Inglaterra, cuándo y dónde juega ante España por la final del Mundial 2026

Argentina si le gana a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2025. Jugará ante España, entérate cuándo y dónde se jugará esta gran final.

La Selección Argentina de Lionel Scaloni está a un solo paso de volver a hacer historia grande en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para lograrlo, primero deberá superar una batalla épica este miércoles 15 de julio ante Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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Si la Albiceleste logra imponerse en este clásico histórico del fútbol mundial, se clasificará de manera consecutiva al partido definitivo del torneo. En la gran final ya espera España, que selló su boleto con autoridad tras vencer 2-0 a Francia.

Argentina espera ganarle a Inglaterra para llegar a la final del Mundial 2026. (Foto: X).

A continuación, te presentamos todos los detalles de la gran final del mundo, el camino heroico de la Scaloneta y qué canales transmitirán el partido en vivo.

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¿Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026?

Si Argentina elimina a Inglaterra, el partido más esperado de los últimos cuatro años se disputará el domingo 19 de julio de 2026. El encuentro definirá al nuevo campeón de la cita máxima de la FIFA.

El escenario elegido para albergar este histórico duelo es el imponente MetLife Stadium (oficialmente denominado Estadio de Nueva York/Nueva Jersey durante la competencia). Este gigante de concreto tiene una capacidad para más de 82,500 espectadores y promete un marco espectacular.

Fecha: Domingo 19 de julio de 2026.

Domingo 19 de julio de 2026. Sede: MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos).

MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos). Horario de inicio: 16:00 horas (Argentina) / 14:00 horas (Perú, Ecuador, Colombia y Panamá) / 15:00 horas (Hora local del Este de EE. UU.) / 21:00 horas (España).

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¿Qué canales transmiten la semifinal y la final del Mundial 2026 en vivo?

Para la audiencia argentina, la transmisión de este vibrante cierre de la Copa del Mundo se podrá seguir a través de diversas plataformas de televisión abierta y cable:

Canales locales por país (Televisión abierta y Cable)

Perú: América Televisión, DSports.

México: Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7, Canal Nueve, TUDN.

Argentina: TV Pública, Telefe, TyC Sports, DSports.

Colombia: Caracol Televisión, RCN Televisión, Win Sports, DSports.

Chile: Chilevisión, DSports.Ecuador: Teleamazonas, El Canal del Fútbol, DSports.

Uruguay: Canal 5, DSports.Bolivia: Unitel, Red Uno, Tigo Sports, DSports.

Brasil: TV Globo, SBT, sportv, NSports

.Estados Unidos: Telemundo, Universo (español) / FOX Sports, FS1 (inglés).España: RTVE La 1.

Plataformas de Streaming eegionales y globales

DSports / DGO: Disponible en Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay y Bolivia.

Disney+ Premium / Paramount+: Disponible en Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia.

ViX Premium: Exclusivo para México.

Plataformas de EE. UU.: Peacock, Tubi, Fubo.

Plataformas de España: DAZN, Movistar Plus+, Orange TV, Vodafone TV.

Plataformas de Brasil: Globoplay, CazéTV, GETV.

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El camino de Argentina hacia la gran final: épica y sufrimiento

El trayecto de la Selección Argentina en Norteamérica 2026 ha sido una auténtica muestra de carácter, mística y resiliencia física. Tras superar la fase de grupos con puntaje ideal venciendo a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), el equipo de Scaloni debió batallar en partidos de máxima tensión.

Dieciseisavos de final: Agónico triunfo por 3-2 frente a Cabo Verde en el tiempo extra.

Agónico triunfo por 3-2 frente a Cabo Verde en el tiempo extra. Octavos de final: Victoria vibrante por 3-2 sobre Egipto en un encuentro no apto para cardíacos.

Victoria vibrante por 3-2 sobre Egipto en un encuentro no apto para cardíacos. Cuartos de final: Clasificación heroica en la prórroga por 3-1 ante Suiza para meterse entre los cuatro mejores.

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Lo que representa ganarle a Inglaterra: el último baile de Messi

Un triunfo ante Inglaterra en las semifinales tendría una carga emocional y deportiva gigantesca para la Albiceleste. No solo se trata de eliminar al rival de toda la vida, sino de garantizarle a Lionel Messi la oportunidad de disputar la última gran final de su legendaria carrera.

De ganar hoy, el combinado nacional buscará el tan ansiado bicampeonato tras la gloria obtenida en Catar 2022. La final ante España, dirigida por Luis de la Fuente, se perfila como un choque generacional inolvidable entre el rey del fútbol mundial y las nuevas joyas del fútbol europeo.

DATOS CLAVE

España clasificó a la gran final tras vencer 2-0 a Francia.

El 19 de julio de 2026 se disputará la final en el MetLife Stadium.

Lionel Messi buscará asegurar su presencia en la última final de su carrera.