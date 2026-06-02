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Amistoso

Dónde ver EN VIVO partido de Tim Payne, Haití vs. Nueva Zelanda: canales de TV y streaming online

La Selección de Tim Payne, Nueva Zelanda se enfrenta a Haití en un juego amistoso previo al Mundial 2026. Conoce más detalles.

Tim Payne.
© GettyTim Payne.

La Selección de Nueva Zelanda se viene preparando para lo que será su debut en el Mundial 2026. Es por eso que ahora tendrá un juego amistoso ante el conjunto de Haití. Juego que se disputará este martes 02 de junio. Donde la gran atracción es el futbolista Tim Payne.

El cuadro de Darren Bazeley se ubica en el grupo G del Mundial 2026. En donde enfrentará a Irán, Egipto y Bélgica. No tiene una tarea nada fácil y llega el rival a vencer por todos sus contrincantes. Por lo que van a tener que luchar en busca de conseguir cambiar esa imagen de ‘cenicienta’.

Tim Payne contra Australia (Foto: Getty).

Tim Payne contra Australia (Foto: Getty).

Por otro lado, la Selección de Haití también participará en esta Copa del Mundo. Pero tienen uno de los grupos más complejos al estar en el grupo C, en donde enfrentarán a Escocia, Brasil y Marruecos.

¿Dónde ver el amistoso Nueva Zelanda vs. Haití?

El partido entre Nueva Zelanda vs. Haití se podrá disfrutar mediante canales de cable, así como también mediante streaming en diferentes países. Acá dónde ver este partido:

  • Brasil: SportTV
  • Haití: Tele Haití
  • Nueva Zelanda: TVNZ+, TVNZ 2
  • Puerto Rico: Fox Deportes, NAICOM
  • Estados Unidos: DAZN USA, Fox Deportes, Foxsports.com, Fox Sport App, Fox One
  • Latinoamérica: Disney+
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¿A qué hora juegan Nueva Zelanda vs. Haití?

Este encuentro de preparación para el próximo Mundial 2026 se podrá disfrutar en los siguientes horarios:

  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 21:00 horas
  • Colombia, Ecuador y Perú: 19:00 horas.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 20:00 horas.
  • México: 18:00 horas.

Datos Claves

  • Tim Payne será la gran atracción en el amistoso de hoy entre Nueva Zelanda y Haití.
  • El Grupo G del Mundial 2026 está integrado por Nueva Zelanda, Irán, Egipto y Bélgica.
  • Disney+ transmitirá en vivo el partido para toda Latinoamérica a las 19:00 horas de Perú.
Bruno Castro
Bruno Castro
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