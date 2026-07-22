Las posibles alineaciones de Sporting Cristal vs RB Bragantino por la Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal juega la Copa Sudamericana, en su fase eliminatoria. Contra Bragantino, se estarán presentando estas alineaciones titulares.

Sporting Cristal y Red Bull Bragantino se enfrentan este miércoles 22 de julio en el Estadio Nacional de Lima. El encuentro corresponde a la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, donde ambos equipos buscan asegurar el pase a los octavos de final.

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El conjunto rimense llega a este partido tras quedar en el tercer lugar de su grupo en la Copa Libertadores. Por su parte, el cuadro brasileño viene con el objetivo de lograr un resultado positivo como visitante tras avanzar en la fase de grupos del torneo continental.

Hoy es el Sporting Cristal vs RB Bragantino por la Copa Sudamericana 2026. (Foto: X).

Posibles alineaciones del Sporting Cristal vs. RB Bragantino

Ambos entrenadores enviarán a sus mejores piezas desde el arranque para tomar ventaja en la eliminatoria.

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Sporting Cristal (DT: Roberto Mosquera):

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro; Hernán Barcos.

RB Bragantino (DT: Vágner Mancini):

Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques, Caué; Eric Ramírez; Lucas Henrique Barbosa, Fernando, José María Herrera, Henry Mosquera; Eduardo Sasha.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El duelo entre peruanos y brasileños promete ser uno de los más atractivos de la jornada sudamericana.

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Fecha: Miércoles 22 de julio de 2026.

Miércoles 22 de julio de 2026. Hora: 19:30 h (Hora peruana / PET).

19:30 h (Hora peruana / PET). Lugar: Estadio Nacional del Perú, Lima.

Estadio Nacional del Perú, Lima. Canales de transmisión: ESPN, Disney+ y DSports / DGO.

¿Cómo llegan Cristal y Bragantino al duelo?

Sporting Cristal apuesta por la fortaleza del Estadio Nacional y el liderazgo de Yoshimar Yotún en la volante. El cuadro celeste buscará tener el control del balón para generar ocasiones claras a través de la eficacia de Hernán Barcos.

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Red Bull Bragantino, en tanto, propondrá un juego físico y de alta velocidad por las bandas con Henry Mosquera y Lucas Henrique. Las transiciones rápidas y el contragolpe serán las principales armas del equipo paulista en Lima.

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