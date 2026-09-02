Dónde ver EN VIVO Vélez vs. Boca Juniors por Copa Argentina: hora, canales de TV y streaming online

Vélez Sarsfield y Boca Juniors juegan hoy, miércoles 2 de septiembre de 2026, por los octavos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro comienza a las 7:15 p. m. de Perú, en una llave de eliminación directa cuyo ganador avanzará a cuartos de final para medirse con Racing.
Vélez llega a este cruce luego de empatar con polémica ante Deportivo Riestra y sostener su invicto en el Torneo Clausura. Boca, por su parte, viene de vencer a Lanús por 1-0 y cortar una racha de tres empates consecutivos en ese torneo.
Cabe recordar que ambos equipos ya se enfrentaron hace menos de un mes. El pasado 8 de agosto igualaron 1-1 en La Bombonera por los goles de Diego Valdés y Santiago Ascacibar.
¿Dónde ver EN VIVO Vélez vs. Boca?
El partido entre Vélez y Boca, correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina que se disputa en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro:
- Argentina: TyC Sports, TyC Sports Play
- Perú: TyC Sports Internacional
- Colombia: TyC Sports Internacional
- Chile: TyC Sports Internacional
- Uruguay: TyC Sports Internacional
- Ecuador: TyC Sports Internacional
- México: TyC Sports Internacional
- Estados Unidos: fuboTV, TyC Sports Internacional
¿A qué hora se juega Vélez vs. Boca Juniors?
Vélez vs. Boca, que se juega este miércoles 2 de setiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:
- Perú, Colombia y Ecuador: 7:15 P.M.
- Bolivia y Venezuela: 8:15 P.M.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:15 P.M.
- Estados Unidos: 2:15 P.M. (PT) / 5:15 P.M. (ET)
- España: 2:15 A.M. (jueves 3 de septiembre)
DATOS CLAVE
- Vélez Sarsfield y Boca Juniors juegan hoy por octavos de la Copa Argentina.
- El partido inicia a las 9:15 p.m. en el Estadio Mario Alberto Kempes.
- La transmisión en vivo en Argentina estará en TyC Sports y TyC Sports Play.