Dónde ver EN VIVO Vélez vs. Boca Juniors por Copa Argentina: hora, canales de TV y streaming online

Vélez y Boca se enfrentan hoy, miércoles 2 de septiembre, por los octavos de la Copa Argentina. Revisa aquí el estado de la transmisión y los horarios para seguir el partido.

Vélez Sarsfield y Boca Juniors juegan hoy, miércoles 2 de septiembre de 2026, por los octavos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro comienza a las 7:15 p. m. de Perú, en una llave de eliminación directa cuyo ganador avanzará a cuartos de final para medirse con Racing.

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Vélez llega a este cruce luego de empatar con polémica ante Deportivo Riestra y sostener su invicto en el Torneo Clausura. Boca, por su parte, viene de vencer a Lanús por 1-0 y cortar una racha de tres empates consecutivos en ese torneo.

Cabe recordar que ambos equipos ya se enfrentaron hace menos de un mes. El pasado 8 de agosto igualaron 1-1 en La Bombonera por los goles de Diego Valdés y Santiago Ascacibar.

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¿Dónde ver EN VIVO Vélez vs. Boca?

El partido entre Vélez y Boca, correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina que se disputa en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro:

Argentina: TyC Sports, TyC Sports Play

TyC Sports, TyC Sports Play Perú: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Colombia: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Chile: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Uruguay: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Ecuador: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional México: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Estados Unidos: fuboTV, TyC Sports Internacional

¿A qué hora se juega Vélez vs. Boca Juniors?

Vélez vs. Boca, que se juega este miércoles 2 de setiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 7:15 P.M.

7:15 P.M. Bolivia y Venezuela: 8:15 P.M.

8:15 P.M. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:15 P.M.

9:15 P.M. Estados Unidos: 2:15 P.M. (PT) / 5:15 P.M. (ET)

2:15 P.M. (PT) / 5:15 P.M. (ET) España: 2:15 A.M. (jueves 3 de septiembre)

DATOS CLAVE