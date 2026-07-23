Revelan la postura de Portugal ante un eventual retiro de Cristiano Ronaldo

Portugal se prepara para afrontar una nueva etapa con el desafío de redefinir su identidad tras la salida de Cristiano Ronaldo.

La eliminación de Portugal ante España en los octavos de final del Mundial 2026 dejó muchas dudas sobre el futuro de Cristiano Ronaldo. Tras el encuentro, el histórico goleador dio a entender que disputó su última Copa del Mundo, aunque aclaró que todavía analizará con calma si continuará defendiendo a la selección portuguesa.

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La posible salida de ‘CR7’ de su selección marcaría el inicio de una nueva etapa para el combinado luso. Más allá de sus récords dentro del campo, el delantero se ha convertido en una figura de enorme impacto a nivel deportivo, comercial y mediático.

Cristiano Ronaldo, estrella y capitán de la Selección de Portugal.

Federación Portuguesa estaría presionando a ‘CR7’ para que no se retire

Frente a un eventual retiro de Cristiano Ronaldo, la Federación Portuguesa de Fútbol afronta la incertidumbre sobre el impacto que tendría su salida en el aspecto económico y en la proyección internacional de la marca de la selección.

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El director ejecutivo del Instituto Portugués de Administración de Marketing (IPAM), Daniel Sá, se pronunció sobre el tema y dejó una contundente reflexión desde el punto de vista de la marca Portugal. “Cristiano Ronaldo es incomparablemente más importante que toda la selección de Portugal”.

Esta apreciación responde a una realidad evidente: cada vez que Portugal juega un partido, buena parte del protagonismo y la atención mediática recaen de forma natural sobre Cristiano Ronaldo.

Los números de Cristiano Ronaldo con Portugal

Cristiano Ronaldo registra 233 partidos y 146 goles con la selección de Portugal, cifras que lo mantienen como el futbolista con más apariciones y el máximo goleador en la historia del combinado luso. Su debut internacional se produjo en 2003 y, más de dos décadas después, continúa ocupando un lugar privilegiado entre los grandes referentes del fútbol de selecciones.

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Además, el capitán portugués ha marcado en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo, un registro inédito en la rama masculina. Con Portugal también conquistó la Eurocopa 2016 y dos títulos de la Nations League, consolidando una trayectoria que combina récords individuales con los principales logros internacionales de su país.

DATOS CLAVES

España eliminó a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo suma 233 partidos y 146 goles con la selección de Portugal.

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