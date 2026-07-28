Dónde ver EN VIVO Al Nassr de Cristiano Ronaldo vs AD Mérida: canales de TV y streaming online

Al Nassr disputa su segundo amistoso de pretemporada. En Portugal, enfrenta a AD Mérida, equipo de la Tercera División española. Conoce los detalles del duelo.

A la espera del regreso de Cristiano Ronaldo a los entrenamientos, Al Nassr continúa con su preparación para la temporada 2026/2027. Este martes 28 de julio se enfrentan a la Asociación Deportiva Mérida, equipo de la Tercera División del fútbol español. Se trata de un partido amistoso que se disputa en la Ciudad Deportiva de la Federación Portuguesa de Fútbol, en Oeiras, Portugal.

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Este es el segundo partido amistoso que disputa Al Nassr en esta pretemporada. Hace algunos días, perdió 2-1 ante Benfica B en la primera prueba con Ange Postecoglou como nuevo entrenador. Como pasó en dicho encuentro, Cristiano Ronaldo sigue ausente, ya que está de vacaciones tras su participación en el Mundial 2026 con Portugal. Se espera que en los próximos días se una a los trabajos con el plantel.

Full-time | Preseason Friendly 🇵🇹#AlNassr 1-2 #BenficaB



Preparation continues as we keep building towards the new season 💛 pic.twitter.com/3DGT4oXgJJ — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 22, 2026

AD Mérida es un equipo de la Primera Federación del fútbol español (Tercera División). Lo dirige Fran Beltrán y viene de ser décimo en la última temporada en dicho torneo, por lo que no pudo pelear por el ascenso a Segunda. Cabe destacar que también enfrentó al Benfica B, pero perdió 4-0.

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¿Dónde ver EN VIVO Al Nassr vs AD Mérida?

El partido amistoso entre Al Nassr y AD Mérida, que se juega en la Ciudad Deportiva de la Federación Portuguesa de Fútbol, no tiene transmisión por TV ni streaming online. Es que se trata de un partido a puerta cerrada.

¿A qué hora se juega Al Nassr vs AD Mérida?

Al Nassr vs. AD Mérida, partido amistoso que se juega este martes 28 de julio, cuenta con los siguientes horarios para su inicio:

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México, Costa Rica, Guatemala: 06:00 horas

Perú, Colombia, Ecuador: 07:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 08:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil: 09:00 horas

España, Italia y Alemania: 14:00 horas

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