El polémico gesto de Cristiano Ronaldo que se burla de sus rivales tras la victoria del Al Nassr

Cristiano Ronaldo no deja de ser noticia y esta vez el atacante del Al Nassr se llevó los reflectores y no por sus goles. El portugués a pesar de la victoria de su conjunto frente al Al-Shabad, tuvo un gesto que quedó grabado y que no gustó. Pues en este caso, se terminó de burlar de sus rivales, algo que hizo eco en los hinchas que no gustan mucho del jugador ‘luso’.

El gesto que ha generado tanto eco en el mundo del fútbol se dio tras un gol a favor del conjunto amarillo. Cristiano en el mediocampo se puede ver que hace un gesto con las manos, esto después de llevárselas cerca a los ojos, como diciendo que está llorando. Si bien no se entiende bien a quien se lo dice, pero se podría asumir que fue al portero Marcelo Grohe con el cual ya había tenido un pequeño encontrón.

Tweet placeholder

Esto se dio en uno de los goles, en el que ‘CR7’ le toca la cabeza y luego se burla en su cara. Esto hizo que el portero no dude en advertir al árbitro de esta situación, lo que hizo que el portugués lo tome mal. Así que por eso le termina haciendo ese inusual gesto.

Tweet placeholder

Victoria de Al Nassr que sueña con el título

El cuadro de Al Nassr sufrió, pero consiguió un gran triunfo ante el Al Shabad, que le permite seguir en la pelea por el primer lugar. En este caso el Al Hilal está primero con un total de 38 puntos y un partido menos, mientras que los ‘amarillos’ llegó a los 34 unidades.

En cuanto a los autores de los goles, Saad Yaslam comenzó con un autogol a favor de los ‘amarillos’. Luego Kingsley Coman aumentó la ventaja a los 8 minutos. Pero el cuadro de ‘CR7’ se durmió, Mohamed Simakan anotó en contra a los 31 y Carlos a los 53 empató el juego. Por suerte, Abdulrahman Ghareeb logró el tanto de la victoria a los 76.

En este caso, Cristiano Ronaldo no logró anotar ninguno de los goles. Por lo que se mantiene con un total de 959 tantos hasta el momento. Faltando cada vez menos para que consiga el tan ansiado número de 4 dígitos que lo convertirá en el primer jugador en llegar a los 1000 goles.

Datos Claves

Cristiano Ronaldo realizó un gesto de burla simulando llanto ante el portero Marcelo Grohe.

Al Nassr sumó 34 puntos tras ganar con un tanto de Abdulrahman Ghareeb (76′).

