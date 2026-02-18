Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor-I 2026 tras Junior 2-1 América de Cali

La Liga BetPlay Dimayor-I 2026 terminó su jornada 7 con el triunfo 2-1 de Junior ante América de Cali en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Así, el equipo que dirige Alfredo Arias escala posiciones y queda muy cerca de los sorprendentes líderes Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto.

Un gol de penal de Teófilo Gutiérrez en la última jugada del partido le dio la victoria a Junior para subir en la tabla de posiciones. América de Cali, por su parte, desperdició una buena oportunidad de quedar a un punto de lo más alto del certamen colombiano.

‘El Tiburón’ se metió en el cuarto lugar de la Liga BetPlay Dimayor-I 2026 con 12 puntos y quedó a dos de los líderes Inter de Bogotá y Deportivo Pasto que, al empatar, en su partido de esta jornada, quedaron ambos con 14. Los ‘Diablos Rojos’, por su parte, son uno de los seis equipos que tienen 10 unidades.

La fecha 7 del certamen colombiano ha tenido algunos triunfos resonantes como el 2-1 de Deportes Tolima sobre Once Caldas, el 3-1 de Jaguares ante Independiente Santa Fe y el 2-1 de Fortaleza ante Boyaca Chicó. Estos tres equipos también están en la pelea de arriba.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor-I 2026

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Inter Bogotá 14 7 4 2 1 +1 2 Deportivo Pasto 14 7 4 2 1 +1 3 Deportes Tolima 12 7 3 3 1 +4 4 Junior 12 6 4 0 2 +3 5 Atlético Bucaramanga 10 6 2 4 0 +6 6 Deportivo Cali 10 7 3 1 3 +3 7 América de Cali 10 6 3 1 2 +3 8 Once Caldas 10 7 2 4 1 +1 9 Fortaleza FC 10 7 2 4 1 -1 10 Jaguares de Córdoba 10 6 3 1 2 -2 11 Atlético Nacional 9 4 3 0 1 +7 12 Llaneros 9 7 2 3 2 +1 13 Águilas Doradas 8 6 2 2 2 0 14 Millonarios 8 7 2 2 3 -1 15 Independiente Santa Fe 7 7 1 4 2 -2 16 Independiente Medellín 6 7 1 3 3 -2 17 Boyacá Chicó 4 7 1 1 5 -5 18 Deportivo Pereira 3 6 0 3 3 -4 19 Cúcuta Deportivo 3 7 0 3 4 -5 20 Alianza 3 6 0 3 3 -8

Resultados de la jornada 7 de la Liga BetPlay Dimayor-I 2026

SÁBADO 14 DE FEBRERO

Millonarios 2-1 Llaneros en Bogotá (goles de Rodrigo Contreras y Leonardo Castro, descontó Luis Fernando Miranda).

en Bogotá (goles de Rodrigo Contreras y Leonardo Castro, descontó Luis Fernando Miranda). Independiente Medellín 1-1 Deportivo Pereira en Medellín (goles de Marco Pérez y Léider Berrío).

en Medellín (goles de Marco Pérez y Léider Berrío). Deportivo Pasto 1-1 Internacional de Bogotá en Pasto (goles de Carlos Vivas, en contra, y Larry Vásquez).

DOMINGO 15 DE FEBRERO

Deportes Tolima 2-1 Once Caldas en Ibagué (goles de Ever Valencia y Kelvin Flórez, había empatado Pipe Gómez).

en Ibagué (goles de Ever Valencia y Kelvin Flórez, había empatado Pipe Gómez). Deportivo Cali 1-0 Atlético Nacional en Palmira (gol de Juan Ignacio Dinenno).

en Palmira (gol de Juan Ignacio Dinenno). Fortaleza FC 2-1 Boyacá Chicó en Bogotá (doblete de Andrés Arroyo, había empatado Italo Montaño Cortés).

MARTES 17 DE FEBRERO

Alianza 1-1 Cúcuta en Valledupar (goles de Jesús Múñoz y Léider Berdugo, de penal).

en Valledupar (goles de Jesús Múñoz y Léider Berdugo, de penal). Jaguares 3-1 Independiente Santa Fe en Montería (doblete de Andrés Rentería y gol de Jader Maza, descontó Omar Fernández Frasica).

MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO

Junior 2-1 América de Cali en Barranquilla (goles de Luis Muriel y Teófilo Gutiérrez, ambos de penal; Yeison Guzmán había empatado).

El partido entre Águilas Doradas y Bucaramanga fue suspendido por falta de disponibilidad del Estadio Cincuentenario de Medellín.