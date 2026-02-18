Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor-I 2026 tras Junior 2-1 América de Cali

La fecha 7 del torneo colombiano terminó con el duelo en Barranquilla entre Junior y América. Hay dos sorpresivos líderes.

Por Hugo Avalos

Junior y América de Cali se enfrentaron en el cierre de la fecha 7.
La Liga BetPlay Dimayor-I 2026 terminó su jornada 7 con el triunfo 2-1 de Junior ante América de Cali en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Así, el equipo que dirige Alfredo Arias escala posiciones y queda muy cerca de los sorprendentes líderes Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto.

Un gol de penal de Teófilo Gutiérrez en la última jugada del partido le dio la victoria a Junior para subir en la tabla de posiciones. América de Cali, por su parte, desperdició una buena oportunidad de quedar a un punto de lo más alto del certamen colombiano.

Tweet placeholder

‘El Tiburón’ se metió en el cuarto lugar de la Liga BetPlay Dimayor-I 2026 con 12 puntos y quedó a dos de los líderes Inter de Bogotá y Deportivo Pasto que, al empatar, en su partido de esta jornada, quedaron ambos con 14. Los ‘Diablos Rojos’, por su parte, son uno de los seis equipos que tienen 10 unidades.

La fecha 7 del certamen colombiano ha tenido algunos triunfos resonantes como el 2-1 de Deportes Tolima sobre Once Caldas, el 3-1 de Jaguares ante Independiente Santa Fe y el 2-1 de Fortaleza ante Boyaca Chicó. Estos tres equipos también están en la pelea de arriba.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor-I 2026

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Inter Bogotá147421+1
2Deportivo Pasto147421+1
3Deportes Tolima127331+4
4Junior126402+3
5Atlético Bucaramanga106240+6
6Deportivo Cali107313+3
7América de Cali106312+3
8Once Caldas107241+1
9Fortaleza FC107241-1
10Jaguares de Córdoba106312-2
11Atlético Nacional94301+7
12Llaneros97232+1
13Águilas Doradas862220
14Millonarios87223-1
15Independiente Santa Fe77142-2
16Independiente Medellín67133-2
17Boyacá Chicó47115-5
18Deportivo Pereira36033-4
19Cúcuta Deportivo37034-5
20Alianza36033-8
¡Con Pedro Gallese brillando! Deportivo Cali venció 1-0 a Atlético Nacional por la Liga BetPlay: resumen y goles

Resultados de la jornada 7 de la Liga BetPlay Dimayor-I 2026

SÁBADO 14 DE FEBRERO

  • Millonarios 2-1 Llaneros en Bogotá (goles de Rodrigo Contreras y Leonardo Castro, descontó Luis Fernando Miranda).
  • Independiente Medellín 1-1 Deportivo Pereira en Medellín (goles de Marco Pérez y Léider Berrío).
  • Deportivo Pasto 1-1 Internacional de Bogotá en Pasto (goles de Carlos Vivas, en contra, y Larry Vásquez).
DOMINGO 15 DE FEBRERO

  • Deportes Tolima 2-1 Once Caldas en Ibagué (goles de Ever Valencia y Kelvin Flórez, había empatado Pipe Gómez).
  • Deportivo Cali 1-0 Atlético Nacional en Palmira (gol de Juan Ignacio Dinenno).
  • Fortaleza FC 2-1 Boyacá Chicó en Bogotá (doblete de Andrés Arroyo, había empatado Italo Montaño Cortés).

MARTES 17 DE FEBRERO

  • Alianza 1-1 Cúcuta en Valledupar (goles de Jesús Múñoz y Léider Berdugo, de penal).
  • Jaguares 3-1 Independiente Santa Fe en Montería (doblete de Andrés Rentería y gol de Jader Maza, descontó Omar Fernández Frasica).

MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO

  • Junior 2-1 América de Cali en Barranquilla (goles de Luis Muriel y Teófilo Gutiérrez, ambos de penal; Yeison Guzmán había empatado).
El partido entre Águilas Doradas y Bucaramanga fue suspendido por falta de disponibilidad del Estadio Cincuentenario de Medellín.

