No pasaron del empate Millonarios y el Medellín: partido reanudado después de lluvia en Colombia

El esperado duelo entre Millonarios e Independiente Medellín terminó en un pálido empate sin goles tras completarse los minutos restantes este lunes. La lluvia, que obligó a la suspensión el domingo, terminó siendo la gran protagonista al enfriar el ritmo de juego y la efectividad de ambos planteles.

Empate final entre Millonarios y el DIM

A pesar de los esfuerzos del conjunto “Embajador” por imponer condiciones en casa, la defensa del “Poderoso” se mostró impenetrable en Bogotá. El orden táctico del equipo visitante neutralizó las sociedades ofensivas locales, obligando a Millonarios a conformarse con una unidad que sabe a poco por su necesidad de sumar.

Resultado igualado del Millonarios y el DIM. (Foto: X).

El reinicio del compromiso bajo un clima diferente y sin el impulso inicial del público afectó notablemente la generación de juego claro en la mitad del campo. Ambos entrenadores realizaron ajustes para buscar el desequilibrio, pero la falta de puntería en el último cuarto de cancha sentenció el marcador definitivo.

Con este resultado, los dos equipos quedan en una situación de espera dentro de la tabla de posiciones, obligados a ganar en la próxima jornada para no ceder terreno. Según pudimos notar en el resto del cotejo como tal, este 0-0 refleja la paridad defensiva, pero deja una deuda pendiente en el espectáculo goleador.

¿Cuáles son los próximos partidos de Millonarios y el DIM?

Tras el empate en El Campín, Millonarios tendrá una agenda apretada en la Liga BetPlay comenzando con su duelo frente al Deportivo Pereira este jueves 5 de febrero a las 8:00 p. m. Posteriormente, el equipo azul visitará al Deportivo Cali el domingo 8 de febrero y regresará a Bogotá para recibir a Águilas Doradas el miércoles 11, según el calendario oficial de la Dimayor.

Por su parte, el Independiente Medellín se prepara para recibir al Internacional de Bogotá este viernes 6 de febrero a las 8:30 p. m. en el Atanasio Girardot. Además de sus compromisos locales contra Cúcuta y Pereira, el “Poderoso” tiene en la mira su debut en la Copa Libertadores frente a Liverpool de Uruguay el próximo 17 de febrero, de acuerdo con los datos del calendario oficial.

