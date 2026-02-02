Es tendencia:
No pasaron del empate Millonarios y el Medellín: partido reanudado después de lluvia en Colombia

Después de una lluvia potente el día de ayer. Millonarios e Independiente se vieron las caras, pero no se sacaron diferencia. Terminando 0-0.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Empate 0-0 entre Millonarios e Independiente en Colombia.
El esperado duelo entre Millonarios e Independiente Medellín terminó en un pálido empate sin goles tras completarse los minutos restantes este lunes. La lluvia, que obligó a la suspensión el domingo, terminó siendo la gran protagonista al enfriar el ritmo de juego y la efectividad de ambos planteles.

Empate final entre Millonarios y el DIM

A pesar de los esfuerzos del conjunto “Embajador” por imponer condiciones en casa, la defensa del “Poderoso” se mostró impenetrable en Bogotá. El orden táctico del equipo visitante neutralizó las sociedades ofensivas locales, obligando a Millonarios a conformarse con una unidad que sabe a poco por su necesidad de sumar.

Imagen
Resultado igualado del Millonarios y el DIM. (Foto: X).

El reinicio del compromiso bajo un clima diferente y sin el impulso inicial del público afectó notablemente la generación de juego claro en la mitad del campo. Ambos entrenadores realizaron ajustes para buscar el desequilibrio, pero la falta de puntería en el último cuarto de cancha sentenció el marcador definitivo.

Con este resultado, los dos equipos quedan en una situación de espera dentro de la tabla de posiciones, obligados a ganar en la próxima jornada para no ceder terreno. Según pudimos notar en el resto del cotejo como tal, este 0-0 refleja la paridad defensiva, pero deja una deuda pendiente en el espectáculo goleador.

¿Cuáles son los próximos partidos de Millonarios y el DIM?

Tras el empate en El Campín, Millonarios tendrá una agenda apretada en la Liga BetPlay comenzando con su duelo frente al Deportivo Pereira este jueves 5 de febrero a las 8:00 p. m. Posteriormente, el equipo azul visitará al Deportivo Cali el domingo 8 de febrero y regresará a Bogotá para recibir a Águilas Doradas el miércoles 11, según el calendario oficial de la Dimayor.

Por su parte, el Independiente Medellín se prepara para recibir al Internacional de Bogotá este viernes 6 de febrero a las 8:30 p. m. en el Atanasio Girardot. Además de sus compromisos locales contra Cúcuta y Pereira, el “Poderoso” tiene en la mira su debut en la Copa Libertadores frente a Liverpool de Uruguay el próximo 17 de febrero, de acuerdo con los datos del calendario oficial.

Tweet placeholder

DATOS CLAVES

  • Millonarios e Independiente Medellín finalizaron su partido con un empate 0-0 en Bogotá.
  • El conjunto azul enfrentará al Deportivo Pereira este jueves 5 de febrero a las 20:00.
  • Independiente Medellín debutará en la Copa Libertadores ante Liverpool de Uruguay el 17 de febrero.
¡FINAL DEL PARTIDO!

Millonarios y DIM empataron a 0-0, se jugó los últimos minutos. Sin mayores detalles añadidos. Un abrazo a todos nuestros seguidores, que nos acompañaron en esta jornada. Hasta una nueva oportunidad.

Imagen

90+2': ESTUVO CERCA

Radamel Falcao ganó una jugada en ofensiva. Solo se metió dentro del área, pero no logró definir.

¡TIEMPO ADICIONAL!

Se jugará 5 minutos extras en este partido. Minutos finales del Millonarios vs. DIM.

89': JUEGO DETENIDO

Francisco Chaverra había rematado de tiro libre. Pero después chocó cabeza con el rival. Quedó un momento parado el duelo entre Millonarios y DIM.

¡TARJETA ROJA!

Rodrigo Ureña equivocó un control, y comete falta. Doble amonestación y es expulsado el ex Universitario de Deportes.

84': LA TUVO EL DIM

En un partido roto, ahora Millonarios la pasó mal en defensa. Francisco Chaverra encaró por izquierda, remató y chocó el palo.

82': AMONESTADO POR DEMORAR

Francisco Chaverra recibe tarjeta amarilla para el futbolista del DIM. Quien no quiso sacar un lateral.

79': GRAVE ERROR DEL DIM

Equivocaron el camino a la hora de jugar. Robó bien Millonarios, Radamel Falcao jugó perfecto fuera del área. Pero todo terminó en un remate desviado de Sebastián del Castillo.

76': LA TUVO EL DIM

John Montaño ganó por la izquierda, encarando y rematando tras enganchar. El portero Diego Novoa, se hace héroe de lo que era el 1-0 para el Poderoso de la Montaña.

74': MILLONARIOS ELIGE MAL

El cuadro azul está equivocando los pases finales. Lo cual termina desesperando a Radamel Falcao, quien no recibe ningún balón limpio.

72': DIM ES PROTAGONISTA

El cuadro visitante no se guarda nada. Con balones largos, intenta marcar el primero. Millonarios bien parado, para aprovechar los contra-ataques.

70': MILLONARIOS PRESIONADO

Si en su momento atacó bastante, ahora DIM parece ser el que intenta. Ya van en un par de opciones, disparando de larga distancia.

68': SE SALVÓ MILLONARIOS

Léider Berrío probó con un derechazo, y la salvó el portero Diego Novoa. Quien la mandó al tiro de esquina.

67': LA TUVO MILLONARIOS

Gran jugada de Julian Estiben Angulo quien centra desde la derecha. Pero no pudo concretar Rodrigo Nicolás Contreras. Se salvó ahora el DIM.

65': ATAJADÓN EN MILLONARIOS

Francisco Fydriszewski supo definir de cabeza. Salvando el 0-0 Diego Novoa.

64': FALTA DE RODRIGO UREÑA

El futbolista ex Universitario, corta fuerte en todo momento. Acá hizo infracción y casi es amonestado.

62': MILLONARIOS SALE AHORA

DIM se cuida ahora, todos los pases son para Radamel Falcao. Quien se nota algo lejos de su mejor rendimiento.

59': MILLONARIOS JUEGA LARGO

DIM por ahora hace presión, y el cuadro local quiere salir. Por eso no asegura el pase en corto. Arriesgando.

57': MILLONARIOS SE CUIDA

Por ahora DIM está siendo el más intenso, el cuadro embajador se queda atrás.

55': LATERAL PARA EL DIM

Después de una oportunidad en ofensiva, rechazó Millonarios. Salió con todo el Deportivo Independiente Medellín.

¡SE JUEGA NUEVAMENTE!

Se mueve el balón entre Millonarios y DIM. Continúa el empate 0-0 por el fútbol colombiano.

¡A NADA DEL JUEGO ESPECIAL!

Los hinchas de Millonarios esperan por la reanudación, en minutos veremos el duelo contra DIM.

¡MINUTOS ANTES DEL PARTIDO!

El juego se reanudará este lunes 2 de febrero a las 3:00 P.M. en El Campín de Bogota.  Estamos a solo minutos de este evento.

Imagen

¡ASÍ ESTÁ LA CANCHA DEL CAMPÍN!

Vemos cómo está el escenario deportivo para el partido entre Millonarios y DIM de hoy.

Tweet placeholder

¡MILLONARIOS VS. DIM!

l duelo entre Millonarios y Medellín no pudo seguir por mal clima, ahora será de pitazo inicial para los últimos instantes del duelo.

¡EL EX UNIVERSITARIO Y OLIMPIA!

Fabián Bustos estuvo viendo el partido entre Millonarios y DIM por el fútbol colombiano. Antes de que sea suspendido por lluvias.

Tweet placeholder

¡COMO LO AVISAMOS PREVIAMENTE!

Por condiciones climáticas el partido entre Millonarios y DIM fue suspendido a los 56 minutos de juego, por lo que deberá terminarse este lunes 2 de febrero a las 3:00 pm.

Imagen

¡BIENVENIDOS A ESTA TRANSMISIÓN!

Millonarios y Medellín se verán las caras por algunos minutos. Después del partido suspendido por lluvias.

manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
