Eslovaquia vs. Kazajistán en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Eslovaquia y Kazajistán se enfrentan este martes 29 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Eslovaquia se mete de lleno en la segunda fecha de la Liga de Naciones este martes 29 de septiembre con la obligación de ratificar el arranque perfecto que tuvo en la fase. Del otro lado, Kazajistán llega con la necesidad de reaccionar rápido para no quedar relegado en el grupo.

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Se juegan puntos que definen el orden de la zona apenas en la segunda jornada, algo que en esta instancia de la Liga de Naciones pesa más de lo que parece. Un traspié temprano puede complicar el resto del calendario para cualquiera de los dos.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Eslovaquia arrancó con todo. Goleó 2-0 como local a Moldavia y con esos tres puntos se ubica entre los mejores de su grupo tras la primera fecha, algo que le da margen para jugar este partido con otra tranquilidad. La idea es clara: repetir el funcionamiento que le dio el triunfo inicial y no relajarse ante un rival que viene golpeado.

Kazajistán, en cambio, se quedó con las manos vacías en cuanto a triunfos. Empató 1-1 como visitante frente a Islas Feroe y quedó con un solo punto, en la parte baja de la tabla general. Necesita sumar de local, en un partido que se presenta cuesta arriba pero que puede servirle para acomodarse en la zona.

El historial entre Eslovaquia y Kazajistán

El historial reciente entre ambos favorece claramente a Kazajistán, que se llevó los dos últimos cruces disputados en 2022. En aquella ocasión ganó 2-1 y también se impuso 1-0 en el partido anterior, con un saldo total de 3 goles a favor contra solo 1 de Eslovaquia. Un dato que contrasta con el rol de favorita que hoy tiene Eslovaquia según las apuestas.

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Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/06/2022 Kazajistán vs. Eslovaquia 2-1 UEFA Nations League 06/06/2022 Eslovaquia vs. Kazajistán 0-1 UEFA Nations League

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 3 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 5 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 6 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 7 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 8 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 9 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 10 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 11 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 12 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 13 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 14 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 15 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 16 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 17 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 18 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 19 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 20 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 35 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 39 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 40 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 41 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 42 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 43 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 44 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 11:00 hs

Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

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En síntesis