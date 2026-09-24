Los 5 jugadores de la Selección Peruana con mejor cotización para la fecha FIFA

Perú se alista para disputar 4 amistosos internacionales y en la siguiente nota veamos quiénes son los seleccionados más valiosos de la actual plantilla.

El proceso de Mano Menezes sigue en curso y se vienen cuatro amistosos internacionales de enorme relevancia para el progreso de la Selección Peruana. Claramente, existen diversos análisis futbolísticos de cómo podría ser la estrategia y el nivel del equipo, así que en esta ocasión vamos a revisar un aspecto ligado más a lo económico con los jugadores más valiosos de la plantilla.

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De acuerdo al reconocido portal ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que Erick Noriega es el seleccionado peruano más caro de la actual convocatoria liderada técnicamente por Mano Menezes. El volante/defensor tiene una cotización de 5 millones de euros y desde que emigró al extranjero para defender la camiseta de Gremio es que viene siendo de mucha más relevancia en todo sentido.

Fuente: La Bicolor.

En el segundo puesto está Marcos López con 4 millones de euros y además es uno de los pocos peruanos que compite en Europa. El tercer lugar le pertenece a Oliver Sonne costando el mismo valor de 4 millones de euros jugando en Burnley FC, sigue Jairo Concha con 1.5 millones de euros siendo parte de Universitario de Deportes y Renzo Garcés con 1.2 millones de euros en Alianza Lima.

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Las novedades de Perú en su última sesión de entrenamiento

Siendo Estados Unidos el primer rival de la Selección Peruana en esta gira norteamericana, el último entrenamiento reflejó algunas novedades más que importantes dentro de las planificaciones de Mano Menezes. El nombre de Piero Magallanes representa ser una de las grandes sorpresas ya que fue probado en el equipo titular, así que no sería descabellado verlos desde el arranque.

Es así que el once titular de la Bicolor iría de la siguiente manera frente a los estadounidenses: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún Jairo Vélez, Piero Magallanes; Jhonny Vidales y Gianluca Lapadula. Todavía restan algunas horas para detallar el primer amistoso de esta fecha FIFA, así que veremos qué podría variar o no.

Piero Magallanes fue la gran novedad en la última práctica de la Selección Peruana 🇵🇪. El 11 que trabajó Mano Menezes: Gallese; Sonne, Araujo, Garcés, López; Cartagena, Yotún, Vélez, Magallanes, Vidales y Lapadula. Aún queda un entrenamiento previo a enfrentar a EEUU 🇺🇸 . pic.twitter.com/I69ha7SJHQ — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) September 24, 2026

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Fechas, rivales y sedes de los próximos amistosos de la Selección Peruana

Fecha Rival Sede / Ciudad Sábado 26 de Septiembre Estados Unidos Orlando, Estados Unidos Martes 29 de Septiembre México New Jersey, Estados Unidos Sábado 3 de Octubre Canadá Montreal, Canadá Martes 6 de Octubre Colombia Miami, Estados Unidos

DATOS CLAVES