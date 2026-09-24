Dónde ver EN VIVO amistoso Australia vs. Brasil: hora, canales de TV y streaming online

Australia recibe a Brasil este viernes 25 de septiembre en un amistoso internacional. Revisa los horarios por país y las opciones de transmisión y más detalles del partido.

Australia recibe a Brasil hoy, viernes 25 de septiembre de 2026, en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville, por un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de septiembre-octubre. El duelo inicia a las 5:00 A.M. de Perú. El encuentro marca el regreso de ambas selecciones a la competencia luego del último Mundial 2026.

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Brasil afronta esta ventana como el inicio de una nueva etapa bajo Carlo Ancelotti, después de la eliminación ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026. Solo nueve integrantes del plantel que disputó el Mundial fueron convocados para estos amistosos. Ancelotti explicó que Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Raphinha y Vinícius Júnior tendrán un papel importante para conducir esta transición y acompañar a los jugadores jóvenes.

Australia, por su parte, utilizará este amistoso como preparación para la Copa Asiática 2027. La selección local llega con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus cinco presentaciones más recientes. En la Copa del Mundo fue eliminado por Egipto en 16avos de final a través de los penales (victoria 4-2 tras el 1-1 en los 120 minutos).

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El historial entre ambos favorece a Brasil: suma siete victorias, un empate y una derrota en nueve partidos internacionales absolutos. La única victoria australiana fue el 1-0 en la Copa Confederaciones de 2001. En tanto, el último enfrentamiento tuvo una contundente victoria de la ‘Verdeamarela’ por 4-0 el 13 de junio de 2017.

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¿Dónde ver EN VIVO Australia vs. Brasil?

El partido entre Australia y Brasil, que se juega en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville, no cuenta con muchas opciones para ver por TV y streaming online. Mira dónde ver este duelo en los siguientes países:

Brasil: SporTV , Globo y Globoplay

, y Australia: 10

Argentina: TyC Sports y TyC Play

¿A qué hora se juega Australia vs. Brasil?

Australia vs. Brasil, amistoso internacional que se juega hoy, viernes 25 de septiembre de 2026, tiene los siguientes horarios confirmados para cada país:

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3:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 4:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 5:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 6:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 7:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 12:00 | España

| España 20:00 | Australia

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