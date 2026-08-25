Cristiano Ronaldo estalló de bronca por salir en el entretiempo, pero Al Nassr se lo dio vuelta a Al Ettifaq y ganó

CR7 no la pasó bien y hasta terminó enojado con sus compañeros. Al final, Al Nassr dio vuelta un 0-2 en la Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo no tuvo una buena noche en Arabia Saudita, pero Al Nassr se quedó con los tres puntos tras dar vuelta un 0-2 y ganó 3-2 a Al Ettifaq por la tercera fecha de la Saudi Pro League 2026/2027. El ‘Bicho’ salió de cambio en el entretiempo producto de una expulsión y hasta se lo vio muy enojado con sus compañeros y hasta con los hinchas.

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El partido no fue fácil para Al Nassr ante uno de los equipos protagonistas de las últimas temporadas en el fútbol saudí. La expulsión de Bento a los 12 minutos de juego y los dos goles en el primer tiempo para Al Ettifaq llevaron a la furia de Cristiano Ronaldo. Todo quedó registrado ante las cámaras de televisión cuando se fue a vestuarios tras el final de la primera mitad.

Cristiano to the players after Al Ettifaq scored. pic.twitter.com/0e6orpRWkP — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) August 25, 2026

Según se apreció, el portugués se mostró enojado con sus compañeros y hasta se lo vio realizando algunos intercambios con hinchas en las tribunas al irse al entretiempo. Luego de ello, al regreso para el segundo tiempo, Ange Postecoglou, entrenador de Al Nassr, decidió sacar a CR7 de cambio.

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Al Nassr lo dio vuelta con 10 jugadores y sin Cristiano Ronaldo

Con el 0-2 y la salida de Cristiano Ronaldo, parecía que Al Nassr no podría dar vuelta el resultado. Sin embargo, Sadio Mané se puso el equipo al hombro y convirtió dos goles (el otro fue obra de Abdulelah Al Amri) para ayudar a la remontada en el segundo tiempo.

Con el triunfo 3-2, Al Nassr se convirtió en líder de la Saudi Pro League 2026/2027 con 9 puntos, único equipo que ganó sus partidos en las tres fechas disputadas hasta el momento.

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En tanto, CR7, a pesar del triunfo, no participó del habitual saludo entre hinchas y jugadores al término del partido evidenciando una clara bronca por todo lo sucedido en el primer tiempo. Ni siquiera la victoria logró calmar los ánimos.

Cristiano Ronaldo está volviendo poco a poco

A pesar de que la salida de Cristiano pudo deberse a una situación particular (Al Nassr con 10 jugadores), hay que recordar que el jugador está atravesando una situación diferente a la de sus compañeros.

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Es que recién volvió a ver minutos en la goleada 4-0 en la anterior fecha de la Saudi Pro League hace solo cuatro días. Antes, no había jugado ante Al Fateh por la primera jornada (3-0). Por ende, está retornando de a poco de acuerdo a su condición física. Se espera que en próximos partidos haya más participación del portugués.

DATOS CLAVE

Cristiano Ronaldo fue sustituido al entretiempo en la victoria 3-2 de Al Nassr.

fue sustituido al entretiempo en la victoria 3-2 de Al Nassr. Sadio Mané anotó dos goles para remontar el 0-2 inicial ante Al Ettifaq.

anotó dos goles para remontar el 0-2 inicial ante Al Ettifaq. 9 puntos posicionan a Al Nassr como líder de la Saudi Pro League.