Investigan al hermano de un exjugador del FC Barcelona por presunta agresión sexual

Lastimosamente el mundo del fútbol nuevamente está involucrado en un nuevo caso de presunta agresión sexual. En este caso hablamos no de un protagonista de este deporte, sino más bien uno de los hermanos de un jugador que estuvo en el FC Barcelona.

Publicidad

Publicidad

En España se ha conocido que el hermano de Ansu Fati viene siendo investigado por Los Mossos. Esto debido a que una mujer de nacionalidad holandesa, aseguró haberse despertado en una casa de Lamine Yamal, esto después de haber sufrido tocamientos. Aparte, se cree que la víctima de este caso pudo estar bajo los efectos químicos, no obstante no se ha formalizado la denuncia.

Según lo que se conoce, la víctima en este caso habría perpetrado a Fatinho Jr., quien es el hermano del actual jugador del AS Mónaco de la Ligue 1. Lo que apunta la chica es que se habría producido todo esto en casa de Yamal. No obstante, el club niega de forma tajante que esta fuera una de las propiedades del joven talento.

Lo que se conoce mediante ABC de Cataluña. La joven habría salido a una discoteca con unos amigos. Luego, habría regresado al domicilio en mención párrafo arriba, en el que se despertó junto a Fatinho. La mujer cree que habría sido víctima de sumisión química, por lo tal fue trasladada a un centro hospitalario para realizarse las pruebas pertinentes. Eso sí, hasta el momento no se ha hecho una denuncia formal, para que puedan darse las investigaciones respectivas.

Publicidad

Publicidad

La respuesta del acusado

Por otro lado, en el medio ABC el entorno de Braima Fati, hizo llegar un comunicado negando los hechos en cuestión. “Niega, rotundamente y categóricamente la ocurrencia de todos y cada uno de los hechos descritos”, asegurando que “no se corresponden en absoluto con la realidad”.

Pero ahí no acaba el comunicado, pues luego agregan lo siguiente: “Vulneración del derecho fundamental al honor y a la presunción de inocencia, generando un daño personal y social de difícil reparación”.

ver también Barcelona aplastó al Mallorca, Yamal marcó golazo y sigue firme en la cima de LaLiga

Datos Claves

Los Mossos investigan a Braima Fati , hermano de Ansu Fati, por una presunta agresión sexual.

investigan a , hermano de Ansu Fati, por una presunta agresión sexual. Una mujer denunció tocamientos y posible sumisión química tras despertar en una vivienda en Cataluña.

tras despertar en una vivienda en Cataluña. El entorno de Braima Fati emitió un comunicado negando categóricamente todos los hechos descritos.

Publicidad