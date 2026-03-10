Estalló la polémica en Bolivia tras conocerse que Marcelo Moreno Martins no fue convocado para el repechaje internacional ante Selección de Surinam. La reacción más fuerte llegó desde su propio entorno familiar.

El hermano del histórico goleador boliviano Marcelo Moreno Martins explotó en redes sociales luego de confirmarse la lista oficial y lanzó un mensaje que generó enorme debate: “Vamos Surinam”, escribió, en clara señal de enojo por la decisión del comando técnico.

La molestia tiene un contexto importante. Marcelo Moreno Martins había salido de su retiro a los 38 años y firmó por Oriente Petrolero con el objetivo de recuperar ritmo competitivo y poder volver a ser convocado por la Selección de Bolivia para el repechaje.

Sin embargo, el entrenador Óscar Villegas decidió no incluirlo en la lista final de 28 futbolistas, una determinación que rápidamente generó discusión entre hinchas y medios en el país altiplánico.

¿Por qué Marcelo Moreno Martins no fue convocado por Bolivia?

El propio técnico Óscar Villegas explicó públicamente los motivos de su decisión y la no convocatoria de Marcelo Moreno Martins: “Los goles siempre ayudan, pero durante noventa minutos se lo requiere ver en un partido y no unos cuantos minutos. Eso lo limita. Es muy difícil plantear que esté para 30 minutos. La exigencia de ese tiempo para la selección es altísima”.

Villegas también dejó claro que su decisión fue deportiva y que no quería comprometer la planificación del partido: “Hemos visto jugadores a quienes les cuesta y no podemos matar cambios por matar. Por eso no puedo convocarlo y dejar a Monteiro por Marcelo”. Así, uno de los máximos ídolos recientes de Bolivia quedó fuera de un duelo decisivo, lo que terminó provocando el fuerte desahogo de su familia.

¿Cuánto vale Marcelo Moreno Martins?

Marcelo Moreno Martins actualmente no tiene una cotización pues solo salió del retiro para jugar por Oriente Petrolero, sin embargo en la página de Transfeermarkt se puede ver su último valor: 250 mil euros.

¿Cuántos años tiene Marcelo Moreno Martins?

Marcelo Moreno Martins tiene 38 años actualmente y juega para Oriente Petrolero, club que le abiró la puerta tras su retiro oficial hace un par de meses.

Datos claves

El entrenador Óscar Villegas excluyó a Marcelo Moreno Martins de la convocatoria contra Surinam.

El hermano de Moreno Martins publicó “Vamos Surinam” en redes tras conocerse la lista.

Marcelo Moreno Martins regresó al fútbol a los 38 años fichando por Oriente Petrolero.

