Cristiano Ronaldo adelanta sus planes para su retiro profesional con la compra del Almería

Luego de convertir su gol 965 de su carrera ante Al Najma SC, Cristiano Ronaldo ha vuelto a ser noticia, pero en Europa. Es que, a través de su empresa, compró el 25 por ciento del club Almería, que juega en la Segunda División de España. Esto sería el principio de su plan posterior para su futuro fuera de las canchas.

Según un comunicado oficial, “Cristiano Ronaldo ha adquirido un 25% de las acciones de la UD Almería a través de CR7 Sports Investments, una filial de CR7 S.A. siendo este un importante paso en la continua expansión tanto del club como de la cartera de inversiones del empresario portugués”.

Este club español ya estaba bajo dominio de un grupo económico saudí. Ahora, cuenta con el apoyo del ‘Bicho’ en su primer movimiento como empresario dueño de un club de fútbol. De todas maneras, este no será el único acuerdo de estas características para el cinco veces ganador del Balón de Oro.

Cristiano Ronaldo planea su futuro empresarial tras su retiro

La compra de un porcentaje del Almería muestra las intenciones que tiene Cristiano Ronaldo de seguir vinculado en el fútbol una vez que termine su carrera profesional, algo que podría ocurrir este mismo año, luego del Mundial 2026.

Según reveló Fabrizio Romano en una entrevista, la compra de este club “es sólo el comienzo”. La intención de CR7 es seguir invirtiendo en otros clubes siempre y cuando haya un buen proyecto y valor por detrás. Por lo tanto, una vez que cumpla con su retiro profesional, seguirá con su carrera empresarial.

CR7 S.A. compone un gran conglomerado de distintas filiales en distintos ámbitos. Así como el portugués tiene sus compromisos con distintas marcas, ahora se mete de lleno en el manejo de clubes como empresario dueño, por lo que podrá influir tanto económica como deportivamente en una institución.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en su carrera?

Cristiano Ronaldo llegó a los 965 goles en su carrera con la anotación del 1-0 ante Al Najma SC en el triunfo 5-0 definitivo por la Saudi Pro League 2025-26. Por lo tanto, queda a 35 tantos de los 1.000 (mil), su gran objetivo. En tanto, con Al Nassr, llegó a los 120 goles. Así está el desglose:

Real Madrid: 451 goles.

Manchester United: 145 goles.

Al Nassr: 120 goles.

Juventus: 101 goles.

Sporting CP: 5 goles.

Selección de Portugal: 143 goles.

¿Cuándo se retira Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo no anunció aún cuándo planea retirarse del fútbol profesional. Distintos reportes apuntan a que podría hacerlo tras el Mundial 2026, el último que jugará en su carrera. Su contrato con Al Nassr termina en 2027, pero parece difícil que pueda jugar hasta los 43 años.

