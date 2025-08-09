Qué canal pasa a Cristiano Ronaldo en Almería vs. Al Nassr, amistoso internacional 2025

Cristiano Ronaldo termina su pretemporada con un partido amistoso este domingo 10 de agosto en España. Al Nassr visita a Almería en el cierre de su gira por Europa preparatoria para la temporada, la primera bajo la conducción de Jorge Jesús.

Al Nassr ha estado trabajando en Austria, Portugal y ahora en España como parte de su preparación para una temporada en donde buscará el título de la Liga Profesional Saudí para CR7. En la pretemporada, está invicto al haber ganado sus tres partidos de preparación.

Cristiano, de hecho, lleva cuatro goles en sus dos participaciones en esta pretemporada. Le anotó al Toulouse en el 2-1 en Austria y convirtió un hat-trick ante Rio Ave en Portugal. Ahora, se prepara para enfrentar a otro rival europeo como el Almería.

El conjunto ‘indálico’ tiene un vínculo con Arabia Saudita, ya que sus dueños vienen de ese país. De ahí que puedan jugar este partido amistoso ante el equipo del ‘Bicho’ en Almería. Actualmente, están en la Segunda División de España, aunque han estado cerca en las últimas temporadas de volver a LaLiga.

¿A qué hora juegan Almería vs. Al Nassr con Cristiano Ronaldo?

El partido entre Almería y Al Nassr se juega este domingo 10 de agosto en el UD Almería Stadium con los siguientes horarios alrededor del mundo:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 12:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 01:00 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 02:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 10:00 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 11:00 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 07:00 PM .

. Portugal y Reino Unido: 06:00 PM .

. Corea del Sur/Japón: 02:00 AM.

¿Qué canal pasa Almería vs. Al Nassr con Cristiano Ronaldo?

El partido amistoso Almería vs. Al Nassr, que tendrá la presencia estelar de Cristiano Ronaldo, no cuenta con transmisión por TV ni por streaming para Latinoamérica. En España, se podrá ver por Gol Stadium y GOL PLAY.

Alineaciones probables

ALMERÍA: Luís Maximiano; Marcos Luna, Federico Bonini, Edgar González, Álex Múñoz; Lucas Robertone, Gonzalo Melero; Adrián Embarba, Sergio Arribas, Lázaro; y Léo Baptistão. DT: Rubi.

AL NASSR: Bento; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Abdulelah Al Amri, Ayman Yahya; Marcelo Brozovic, Ángelo; Wesley, João Félix, Sadio Mané; y Cristiano Ronaldo. DT Jorge Jesús.