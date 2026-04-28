¿Luis Díaz ya es mejor jugador que James Rodríguez? El debate que encendió las redes tras PSG vs. Bayern

Luis Díaz está en un gran nivel en estos momentos, siendo una de las grandes figuras del Bayern Múnich. Esto ha hecho que muchos hinchas de Colombia se cuestiones si ya es el mejor jugador que ha nacido en este país. El debate se está dando a todo dar en las redes sociales, en donde lo comparan con James Rodríguez, quien también supo brillar en Europa.

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En las redes sociales las comparaciones están a la luz del día y en este caso el debate comenzó picante. Pues tras el gran partido que tuvo ‘Lucho’ contra el PSG, los hinchas lo ven como el futbolista colombiano con mejor momento. Pero no solo eso, sino que también como uno de los mejores de la historia por encima del 10 de la Selección cafetera.

Básicamente los hinchas consideran que el más grande jugador de Colombia en Europa fue Luis Díaz, quien con el cuadro ‘Bávaro’ no deja de romperla. Incluso por encima de lo que hizo James con el Real Madrid. Algunos consideran que lo del 10 fue más que todo a nivel de selección, mientras Díaz la rompe a nivel de clubes.

Hinchas debatiendo por Luis Díaz y James Rodríguez (Foto: X).

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¿Por qué Luis Díaz es visto más que James Rodríguez?

En el duelo frente al PSG en el Parque de los Príncipes por la Champions League se hizo un tremendo partido. Siendo una de las grandes figuras del cuadro alemán, gracias a sus grandes movimientos dentro del área consiguió generar peligro.

Para comenzar el colombiano supo hacerse un espacio para lograr meterse en el área, al entrar tuvo la astucia para que Willian Pacho no le quite el balón, poniendo su cuerpo. Tras derrumbarlo el árbitro cobró penal y Harry Kane marcó el 1-0.

🔥💥 ¡PACHO DERRIBÓ A LUCHO DÍAZ, PENAL Y GOL DE KANE! ⚽



🚫 El colombiano lideró el ataque del Bayern Munich y vino la falta sobre él en el área para el primero del juego entre Bayern Munich y PSG.



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Por otro lado, el debate se da después del golazo que logró anotar ante el PSG. Un balón largo fue el culpable de tremenda pintura, pues bajó el balón con el taco, luego se bailó a Marquinhos y terminó fusilando a Matvey Safonov para poner el 5-4 final.

GOLAZOOOOOOOOOOO DE LUCHO DÍAZ



Lucho dejó PINTADO a Marquinhos y descontó para el Bayern Múnich



¡5-4!



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Datos Claves

Luis Díaz anotó el gol decisivo del 5-4 final ante el PSG con el Bayern Múnich.

anotó el gol decisivo del final ante el PSG con el Bayern Múnich. El delantero provocó un penal tras una falta de Willian Pacho que anotó Harry Kane .

que anotó . Los hinchas comparan el rendimiento de Luis Díaz en Europa con el de James Rodríguez.