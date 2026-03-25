¿Juega Kylian Mbappé? Alineaciones titulares para Brasil vs. Francia por el amistoso en Gillette Stadium

Se vienen diversos amistosos internacionales y uno de los partidos más resonantes de la jornada es el que disputarán Brasil vs. Francia. Dos gigantes del fútbol mundial se verán las caras el próximo jueves 26 de marzo y el Gillette Stadium ubicado en la ciudad de Massachusetts será testigo de una verdadera fiesta que a continuación desglosaremos en detalles.

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Hablando de Brasil, ya se viene dejando de lado la ausencia de Neymar Jr. en la más reciente convocatoria de Carlo Ancelotti, así que el equipo titular que presentaría en Estados Unidos sería con: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior y Endrick.

Por otro lado, en Francia existe la duda si es que Kylian Mbappé estará al 100% para disputar dicho amistoso, por lo que el equipo titular de Didier Deschamps iría de la siguiente manera: Mike Maignan; Malo Gusto, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga; Ousmane Dembélé, Marcus Thuram y Kylian Mbappé.

¿A qué hora se juega el amistoso internacional entre Brasil vs. Francia?

14:00 | México y Centroamérica

15:00 | Perú, Colombia y Ecuador

16:00 | Estados Unidos (ET), Bolivia y Venezuela

17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

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¿Dónde ver el amistoso internacional entre Brasil vs. Francia?

Sudamérica | ESPN y Disney+ Premium

México y Centroamérica | Disney+ Premium

Estados Unidos | ESPN y Disney+

España | UEFA TV PPV

Brasil | SporTV, Globo y Globoplay

Los grupos de Brasil y Francia en el Mundial 2026

Grupo D | Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo I | Bolivia/Surinam/Irak, Francia, Senegal y Noruega

DATOS CLAVES

Brasil enfrentará a Francia el jueves 26 de marzo en el Gillette Stadium de Massachusetts.

enfrentará a Francia el jueves en el Gillette Stadium de Massachusetts. Carlo Ancelotti lidera la convocatoria brasileña que presenta la ausencia confirmada de Neymar Jr.

lidera la convocatoria brasileña que presenta la ausencia confirmada de Neymar Jr. Kylian Mbappé integra la posible alineación titular de Francia pese a dudas sobre su estado físico.