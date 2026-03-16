Neymar no fue convocado a la Selección Brasileña, pero Ancelotti reveló qué necesita para ir al Mundial 2026: “Puede estar”

Carlo Ancelotti informó la lista de convocados de la Selección de Brasil para los amistosos ante Francia y Croacia para la fecha FIFA de marzo. Neymar Júnior no fue llamado para estos partidos, pero no se descarta su presencia en el Mundial 2026. Así lo dijo ‘Carletto’ en una conferencia de prensa.
Hubo mucha polémica alrededor de Neymar Júnior durante los últimos días y su posible regreso a la Selección Brasileña. En primer lugar, hubo un gesto del propio Carlo Ancelotti y de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), pero un plantón del futbolista lo complicó todo y hubo fuego cruzado entre las partes.
Finalmente, Carlo Ancelotti brindó los convocados para la fecha FIFA de marzo y Neymar brilló por su ausencia. Destacan algunos nombres como Douglas Santos, Roger Ibáñez, Léo Pereira, Danilo, Gabriel Sara, Rayan, Igor Thiago y Endrick. Son nombres que tienen una gran oportunidad para aprovechar y ganarse alguna posibilidad de meterse en la lista final del Mundial 2026.
Carlo Ancelotti habló de Neymar Júnior y qué necesita para jugar el Mundial 2026
La polémica respecto a Neymar se encendió durante la última semana. Carlo Ancelotti había hecho un guiño a su posible regreso a la Selección de Brasil. Es que asistió al partido que Santos tuvo ante Mirassol como visitante para ver precisamente al número 10 del ‘Peixe’.
Sin embargo, ‘Ney’ no estuvo a disposición para ese partido. Si bien desde Santos quisieron aclarar que no padecía una lesión sino que fue resguardado pensando en el partido del domingo pasado ante Corinthians, lo cierto es que su ausencia no gustó en la CBF ni tampoco a ‘Carletto’.
“Tenía previsto ir a Mirassol para ver el partido contra el Santos, y también para mostrar mi respeto a los jugadores de ambos equipos. La ciudad de Mirassol, que es muy bonita, nos recibió muy bien. Neymar no jugó, y hay que respetarlo. No tengo nada que decir al respecto. Me gusta ir a los estadios en persona siempre que puedo”, manifestó sobre dicha polémica.
A la hora de explicar finalmente su ausencia, Ancelotti apuntó a lo físico, el principal punto que determinará si va al Mundial 2026 o no. “Neymar puede estar en la Copa del Mundo. ¿Por qué no lo he convocado ahora? Porque no está al 100%“, sentenció.
Neymar no juega con Brasil desde el partido con Uruguay por Eliminatorias del 18 de octubre de 2023 (Getty Images).
Y agregó: “En este momento, necesitamos jugadores que estén en perfectas condiciones. La lista final será otra historia; él tiene que seguir trabajando y sumando minutos para llegar en un estado físico óptimo“. Evidentemente, todo apuntará a lo físico y es el propio Neymar el que tiene en su poder la posibilidad de estar o no en la Copa del Mundo.
La lista de convocados de la Selección Brasileña para la fecha FIFA de marzo
ARQUEROS: Alisson (Liverpool FC), Bento (Al Nassr) y Ederson (Fenerbahçe).
DEFENSA: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibáñez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley (AS Roma).
MEDIOCAMPISTAS: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad) y Gabriel Sara (Galatasaray).
DELANTEROS: Endrick (Olympique Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Raphinha (FC Barcelona), Rayan (Bournemouth) y Vinícius Júnior (Real Madrid).
Lista de convocados de Brasil para fecha FIFA de marzo (CBF).
Datos claves
- Francia y Croacia: Rivales de la Selección de Brasil en los amistosos de marzo.
- Neymar Júnior: Quedó excluido de la convocatoria por no estar al 100% físicamente.
- Mundial 2026: Ancelotti no descartó al delantero si logra un estado físico óptimo.