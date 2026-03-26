¿Por qué no juega Neymar Jr. en Brasil vs. Francia hoy, amistoso por la fecha FIFA?

Brasil y Francia disputarán uno de los partidos más emocionantes y atrapantes de la jornada de amistosos internacionales. Lamentablemente para todos los hinchas del jogo bonito en el mundo, Neymar Jr. será una de las grandes y significativas ausencias en el Gillette Stadium de Massachusetts. Por ello es que a continuación podrás conocer las razones de esta situación.

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Fuente: Selección Brasil.

Neymar Jr. milita actualmente en Santos, el gran equipo de sus amores y en donde todavía no ha vuelto a reencontrarse con sus mejores versiones. Es cierto, las constantes lesiones también le han pasado factura en dicha posibilidad y esta es una de las razones por las que no fue convocado a una Selección de Brasil que de por sí ya tiene diversos cracks en su plantilla.

Fuente: Getty Images.

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A raíz de dicha situación es que Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil y quien tiene el objetivo de levantar la Copa del Mundo en Norteamérica, tomó la decisión de no contar con la presencia de Neymar Jr. y a la espera de que pronto pueda ponerse a punto para su tan ansiado regreso. Hubiese sido genial verlo ante un equipo tan poderoso como Francia, pero habrá que esperar.

¿Qué dijo Carlo Ancelotti sobre la presión de convocar a Neymar Jr. en Brasil?

En conferencia de prensa en Estados Unidos frente a diversos medios internacionales, Carlo Ancelotti volvió a ser consultado sobre las expectativas que tiene con Neymar Jr. ahora que no está convocado y pensando en un posible llamado cuando toque dar la lista para disputar el Mundial 2026. El estratega italiano manifestó y dejó muy en claro que está al pendiente de las habladurías.

“Lo observo todo y lo escucho todo, pero mi papel es tomar decisiones. Es normal que todo el mundo pueda dar su opinión porque el fútbol no tiene universidad. Todo el mundo puede opinar porque el fútbol americano no es una ciencia exacta. Cada uno tiene su opinión y tengo que respetar la opinión de todos“; comentó Carlo Ancelotti y con lo cual no necesariamente aseguró algo.

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Ancelotti, sobre questionamentos da mídia sobre a presença ou ausência de Neymar na Copa:



“Eu acompanho tudo e, pelo papel que tenho, tomo as decisões. No futebol, todo mundo pode opinar. Eu tenho que respeitar a opinião de todos.”



🎥 @sportv | @geglobo pic.twitter.com/xmLaTcFpYw — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) March 25, 2026

Alineaciones confirmadas para el amistoso internacional entre Brasil vs. Francia

Brasil | Ederson Moraes; Wesley; Roger Ibañez, Léo Pereira, Douglas Santos; Andrey Santos, Casemiro, Raphinha, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli y Vinicius Jr. DT: Carlo Ancelotti.

Francia | Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Rayan Cherki, Michael Olise y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.



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¿A qué hora se juega el amistoso internacional entre Brasil vs. Francia?

14:00 | México y Centroamérica

15:00 | Perú, Colombia y Ecuador

16:00 | Estados Unidos (ET), Bolivia y Venezuela

17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

¿Dónde ver el amistoso internacional entre Brasil vs. Francia?

Sudamérica | ESPN y Disney+ Premium

México y Centroamérica | Disney+ Premium

Estados Unidos | ESPN y Disney+

España | UEFA TV PPV

Brasil | SporTV, Globo y Globoplay

DATOS CLAVES

Carlo Ancelotti decidió no convocar a Neymar Jr. debido a sus constantes lesiones y bajo rendimiento en Santos.

decidió no convocar a debido a sus constantes lesiones y bajo rendimiento en Santos. Brasil alineará a Ederson Moraes y Vinicius Jr. hoy en el Gillette Stadium de Massachusetts.

alineará a y hoy en el Gillette Stadium de Massachusetts. Francia confirmó a Kylian Mbappé como titular para el duelo programado a las 15:00 horas (Perú).