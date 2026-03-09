Bolivia confirma su lista para jugar el repechaje del Mundial 2026 con una noticia poco agradable

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, oficializó la lista de 28 convocados para el crucial repechaje mundialista frente a Surinam. Esta nómina define el destino de “La Verde” en su intento por regresar a una cita máxima tras décadas de ausencia.

Fuera de convocatoria Marcelo Martins

La gran sorpresa, calificada como una noticia poco agradable para los nostálgicos, es la exclusión definitiva de Marcelo Moreno Martins. El histórico goleador, que recientemente volvió a la actividad con Oriente Petrolero, no fue tomado en cuenta para esta etapa definitiva.

Fuentes cercanas al cuerpo técnico indican que Villegas priorizó el ritmo de competencia actual por sobre la jerarquía histórica del atacante. El estratega busca un equipo dinámico y con una intensidad física que el “Matador” no garantiza en este momento de su carrera.

Bolivia no cedió ante las presiones

Esta decisión ratifica el cambio generacional que la Federación Boliviana de Fútbol busca consolidar en el ataque nacional. Jugadores como Enzo Monteiro y Juan Godoy asumen ahora la responsabilidad de comandar la ofensiva en los partidos más importantes del año.

Marcelo Martins Moreno no fue convocado en Bolivia. (Foto: X).

En el entorno de la selección se comenta que al técnico no le agradó la presión mediática ejercida por el entorno de Martins. Villegas prefiere mantener la armonía de un grupo que ha trabajado unido, evitando privilegios por nombres propios o regresos de último minuto.

Alianza Lima protagonista en Bolivia

Para el fútbol peruano, la noticia tiene un matiz distinto debido a la presencia de Guillermo Viscarra en la lista. El portero de Alianza Lima es la pieza clave en el arco boliviano, reafirmando su gran momento bajo los tres palos del equipo íntimo.

Viscarra llega motivado tras alcanzar la cifra de 50 partidos oficiales con el club peruano, donde es una figura indiscutible. Su convocatoria obligará al cuadro blanquiazul a planificar su esquema sin su arquero estrella durante el periodo de la fecha FIFA.

Con esta lista cerrada, Bolivia se prepara para enfrentar a Surinam el próximo 26 de marzo. La apuesta de Villegas es clara: renovación total y confianza plena en los jugadores que han mantenido la regularidad en sus respectivos clubes durante la temporada 2026.

Marcelo Martins Moreno despidiéndoe de Bolivia contra Uruguay en el Estadio Centenario. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

